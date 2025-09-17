CẬP NHẬT MỚI: Dầu sụt giảm sau dữ liệu tồn kho của Mỹ
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về tồn kho dầu của Hoa Kỳ vào lúc 21:30 tối hôm nay. Báo...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về tồn kho dầu của Hoa Kỳ vào lúc 21:30 tối hôm nay. Báo...
Dữ liệu ISM dịch vụ tháng 3 của Hoa Kỳ đã được công bố hôm nay lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho...
Chứng khoán Phố Wall mở cửa giảm điểm. Chỉ số US2000 đang kiểm tra đường xu hướng phía dưới của kênh tăng. Cổ phiếu Intel...
Báo cáo ADP của Hoa Kỳ: Thực tế 184k so với dự kiến 150 k và trước đó 140k. Báo cáo việc làm từ khu...
Cặp tiền EURUSD đã biến động mạnh sau khi loạt dữ liệu về tình hình kinh tế Khu vực đồng euro được công bố hôm nay. Đồng...
Lạm phát CPI flash tháng 3 của Eurozone ở mức 2,4% YoY. Dự kiến 2,5% YoY. Trước đó 2,6% YoY CPI cốt lõi: thực...
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 ở Ý là 7,5% so với dự kiến 7,2% và trước đó 7,2%.
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Dữ liệu lạm phát CPI và tỷ lệ thất nghiệp khu vực đồng...
Chỉ số CPI tháng 3 của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 68,5% so với dự kiến 69,1% và trước đó 67,07% CPI (so với tháng trước): Thực...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Mức đỉnh mới tiếp tục được giá vàng chinh phục thành công...
Kết phiên ngày 02/04, chỉ số Dow Jones rớt 1%, chỉ số S&P 500 mất 0,72% và chỉ số Nasdaq Composite lùi 0,95%....
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPCAD. ANZ khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang lao dốc trong phiên hôm nay. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 7% sau khi công bố...
Đà tăng của Vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mà trong hôm nay kim loại quý này đã tăng hơn...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo thị trường):...
Oil Như các báo cáo trước đó, OPEC + đang tiếp tục duy trì việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện. Chỉ...
Báo cáo JOTLS tháng 2 và dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy tháng 2 của Hoa Kỳ là hai dữ liệu...
Chứng khoán Phố Wall mở cửa giảm điểm. Chỉ số US100 đang kiểm tra vùng đáy của kênh giảm. Cổ phiếu...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ