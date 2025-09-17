CẬP NHẬT MỚI: Đồng EUR tăng vọt sau dữ liệu CPI của Đức
Dữ liệu lạm phát CPI flash tháng 3 của Đức là một dữ liệu quan trọng được công bố trong ngày hôm nay. Báo...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Biểu đồ giá Bitcoin khung thời gian H4 Nguồn xStation5 Đối nghịch với đà tăng trưởng mạnh mẽ của giá vàng thế giới,...
Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có những dấu hiệu phục hồi, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Duy trì đà tăng mạnh mẽ của quý trước đó, thị trường...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu mà nhà đầu tư cần chú ý, bao gồm: Báo cáo...
Dữ liệu ISM Sản xuất: Thực tế 50,3. Dự kiến 48,3. Trước đó 47,8 Chỉ số Giá ISM: Thực tế 55,8. Dự kiến 52,9. Trước...
Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 10% trong quý 1 năm 2024. Phố Wall tăng trưởng trong phiên đầu tiên của quý 2 Microsoft...
Giá lúa mì đã có một hành trình đầy biến động trong vòng 4 năm qua. Sau nhiều năm ổn định, một...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới tiếp đà thăng hoa của quý trước đó...
Hôm nay là thứ Hai ngày 01 tháng 4 năm 2024, trùng với ngày kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Do đó, thị trường châu...
Phiên cuối của tuần trước là ngày nghỉ lễ Phục Sinh vì vậy thị trường không xảy ra biến động đáng kể nào....
Phần lớn các thị trường đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh vào phiên thứ Sáu tuần trước. Chính vì vậy, hầu...
Chủ tịch Fed Powell đã tham gia thảo luận tại sự kiện do Fed San Francisco tổ chức. Powell đã có bài phát biểu về chính...
Quý đầu tiên của năm 2024 trên thị trường chứng khoán đang dần kết thúc. Đối với thị trường chứng khoán, quý...
Dữ liệu lạm phát PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong ngày hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến cho...
Các cặp tiền tệ liên quan đến đồng Yên Nhật có thể sẽ biến động mạnh trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Nhật...
Pháp, Lạm phát HICP sơ bộ. So với cùng kỳ: Thực tế 2,4% YoY. Dự kiến: 2,8% YoY. Trước đó: 3,2% YoY So với tháng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại phiên giao dịch thứ Năm cũng chính là khép...
