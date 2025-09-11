Vàng giảm điều chỉnh hay đảo chiều?
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
15:00, Đức - Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức tháng 7: thực tế 88,6; dự báo 89,0; trước đó...
Sau ngày thứ Năm nhiều biến động vĩ mô, lịch kinh tế ngày thứ Sáu dự kiến khá yên ắng, ngoại trừ một số dữ liệu...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ: thực tế 0,9% MoM; dự báo 1,2%MoM;...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/07, chỉ số S&P 500 nhích 0.07% lên 6,363.35 điểm, chỉ số Nasdaq cộng 0.18%...
IBM (IBM.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào 23/7 sau khi thị trường đóng cửa. Mặc dù hầu hết các...
Phố Wall loay hoay tìm hướng đi khi hàng loạt báo cáo lợi nhuận kéo các chỉ số theo nhiều hướng khác nhau....
Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF Thực tế 23B (Dự báo 27B, Trước đó 46B)
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 7 : Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global: thực tế 54,6; trước đó 52,9; Chỉ...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên toàn bộ các mức lãi suất chủ chốt (lãi...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: thực tế 1.955 nghìn;...
Lãi suất tiền gửi ECB: Thực tế 2,00% (Dự báo 2%, Trước đó 2,00%) Cặp tiền EURUSD giữ vững đà tăng sau quyết định lãi...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ cho thấy quan điểm "chờ xem" trong cuộc họp hôm nay, sau khi đã...
Phiên giao dịch thứ Năm tại thị trường châu Âu ghi nhận diễn biến trái chiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo...
PMI sơ bộ của ngành dịch vụ: 51,2 (dự kiến 52,9; trước đó 52,8) Chỉ số PMI sơ bộ cho ngành Sản xuất: 48,2 (dự kiến 48;...
Chỉ số S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới nhờ kết quả lợi nhuận tích cực và kỳ vọng thương mại Vào ngày 23 tháng 7...
Đức: Chỉ số PMI sơ bộ cho ngành Sản xuất: 49,2 (dự kiến: 49,5; trước đó: 49,0) PMI sơ bộ cho Dịch vụ: 50,1 (dự kiến: 50;...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá dày đặc. Trong phiên giao dịch châu Á, chúng ta đã đón...
Biểu đồ cặp tiền USDTHB, khung thời gian M15: Nguồn: xStation
