Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Lạm phát PCE của Mỹ và bái phát biểu của Powell
Thị trường không xảy ra bất kỳ biến động đáng kể nào trong phiên cuối tuần Tâm điểm hôm nay sẽ là lạm...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Kết phiên ngày 29/03, chỉ số S&P 500 tiến 0,11% và chỉ số Dow Jones cộng 0,12%. Cả 2 chỉ số này đều đóng...
Dogecoin - đồng tiền điện tử meme nổi tiếng nhất đang tăng hơn 13% trong ngày hôm nay. Trước đó, Elon Musk đã đề cập đến logo...
Chỉ số khu vực Chicago và Kansas của Hoa kỳ đã được công bố trong phiên tối hôm nay. Cả hai đều công bố dữ liệu thấp...
Chỉ số Phố Wall tăng trưởng trong phiên cuối cùng của quý Chỉ số USDIDX tăng nhẹ sau khi mở phiên Mỹ Lợi suất trái...
Vàng đã quay trở lại trên mức 2.200 USD/ounce trong phiên ngày hôm nay và chỉ cách mức đỉnh lịch sử...
21:00 giờ VN, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 3 của Đại học Michigan: Tâm lý người...
19:30 giờ VN, Canada - Dữ liệu GDP tháng 1: GDP: Thực tế 0,6% MoM; Dự kiến 0,4% MoM; Trước đó -0,1% MoM Thu...
Báo cáo GDP chính thức của Hoa Kỳ cho quý 4 năm 2023 được công bố hôm nay lúc 12:30 giờ VN. Đây là...
Cặp tiền EURUSD tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm nay. Cặp tiền này đã không thể vượt qua vùng...
Cặp tiền USDCAD khả năng sẽ biến động mạnh vào tối nay khi tiếp nhận các dữ liệu lớn từ Hoa Kỳ và Canada. Cụ thể là báo...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên ít thay đổi Dữ liệu GDP từ Mỹ và Canada Bài phát biểu của...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 2 của Đức được công bố hôm nay lúc 14:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến cho thấy...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng phiên thứ Tư, thêm một lần nữa giá vàng thế...
Kết phiên ngày 27/03, chỉ số S&P 500 tiến 0,86% và chỉ số Dow Jones tăng vọt 1,22%. Cả 2 chỉ số này...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) giảm khoảng 4% trong phiên hôm nay, xuống mức 1,70 USD/MMBtu, trùng với mức...
Chỉ số chứng khoán Mỹ có diễn biến trái chiều Hiện tại, đồng USD đang tăng khoảng 0,11% Lợi suất trái phiếu kỳ...
15:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho dầu thô: Thực tế 3,165 triệu thùng; dự kiến -0,700 triệu...
Chỉ số chứng khoán Trung Quốc (CHN.cash) không xảy ra bất kỳ biến động đáng kể nào trước cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập...
