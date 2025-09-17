Lịch kinh tế: Đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ và chỉ số niềm tin tiêu dùng Conference Board
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng nhẹ Dữ liệu niềm tin tiêu dùng của Conference Board Hoa...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng nhẹ Dữ liệu niềm tin tiêu dùng của Conference Board Hoa...
Kết phiên ngày 25/03, chỉ số Dow Jones rớt 0,41% và chỉ số S&P 500 mất 0,31%, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Trước làn sóng tăng mạnh của thị trường tiền điện tử, cổ phiếu MicroStrategy (MSTR.US) cũng đã tăng gần 23%. Công...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURCHF. ANZ khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo thị trường):...
Bitcoin tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào phiên hôm nay và ghi nhận mức tăng hơn 5% trong ngày. BITCOIN đã vượt...
Fisker, nhà sản xuất xe điện Hoa Kỳ, đang ghi nhận mức giảm mạnh hơn 20% sau thông báo rằng nhà sản xuất ô tô lớn...
Bitcoin đã tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên ngày đầu tiên của tuần mới, với mức tăng gần 4% và đã vượt qua mốc 69.000...
Dữ liệu doanh số bán nhà mới tháng 2 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự...
Phố Wall mở phiên với mức giảm nhẹ. Chỉ số US500 tiếp tục điều chỉnh sau khi đạt đỉnh lịch sử. Cổ phiếu AMD, Intel và Microsoft...
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Boeing - Dave Calhoun, dự định từ chức Giám đốc điều hành vào cuối...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tuần vừa qua khép lại với rất nhiều những biến động mạnh mẽ không ngoài...
Hôm nay, biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã được công bố. Tuy nhiên, biên bản...
Suốt tuần qua, thị trường đã trải qua những đợt biến động mạnh. Đặc biệt là đối với cặp tiền EURUSD, khi mà các quyết định...
Tuần trước, nhà đầu tư đã nhận được nhiều dữ liệu quan trọng về các chỉ số kinh tế và quyết định lãi suất của các...
Thị trường đã xảy ra một số biến động mạnh trong tuần vừa qua bởi các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương. Phần...
Kết phiên ngày 22.03, chỉ số Dow Jones mất 0,77% và chỉ số S&P 500 lùi 0,14%. Trong khi, chỉ số...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) tăng 3,30% lên mức 945 USD/cổ phiếu trong phiên hôm nay, tiến gần hơn đến mốc 1000 USD. Đà tăng của...
Cổ phiếu của các công ty liên quan đến thị trường cần sa sử dụng trong y tế đang chứng kiến đợt tăng trưởng mạnh mẽ phiên hôm...
Đồng tiền điện tử lớn nhất Bitcoin tiếp tục suy yếu sau khi các quỹ ETF ghi nhận dòng vốn ròng bị rút ra gần 2 tỷ USD trong...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ