Cổ phiếu Tesla mất 3,5% sau báo cáo giảm thời gian sản xuất tại Trung Quốc và nhu cầu yếu📉
Tesla (TSLA.US) đang giảm hơn 3% ngoài phiên, sau khi Bloomberg đưa tin công ty quyết định cắt giảm thời gian sản xuất tại Trung Quốc...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 1 của Canada được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo...
Cổ phiếu Trung Quốc là thị trường hoạt động kém hiệu quả nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong phiên...
Viện Ifo của Đức đã công bố một loạt chỉ số tâm lý mới cho tháng 3 lúc 16:00 giờ VN hôm nay. Báo cáo...
Công ty Intel (INTC.US) đã nhận được khoản tài trợ khổng lồ theo Dự luật Chips và Khoa học của Mỹ. Công ty sẽ nhận được...
Chỉ số châu Âu mở phiên giảm điểm Bài phát biểu của các thành viên ECB và Fed Dữ liệu...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 2 của Vương quốc Anh được công bố lúc 14:00 giờ VN hôm nay. Dữ liệu dự kiến...
Kết phiên ngày 21/03, chỉ số Dow Jones tăng 0,68% và chỉ số S&P 500 cộng 0,32%, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Bitcoin giảm gần 3% trong phiên ngày hôm nay, xuống dưới mức 66.000 USD. Mức giảm này có vẻ là do hoạt động chốt...
Cặp tiền USDCHF tăng mạnh trong phiên hôm nay do đồng USD phục hồi mạnh mẽ trở lại, trong khi đồng Franc Thụy Sĩ (CHF) lại là đồng tiền...
Phản ứng "ôn hòa" của thị trường có phần khó hiểu vì các dự báo mới của FOMC được xem là...
Cổ phiếu Paramount Global (PARA.US) đang giảm 5% trong phiên hôm nay và là một trong những mã cổ phiếu yếu nhất thuộc...
Tin tức về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) nhằm vào Apple (AAPL.US) khiến cổ phiếu của gã khổng lồ này giảm gần 3%...
Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về lượng khí đốt tự...
Chỉ số PMI Flash tháng 3 từ Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 20:45 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy...
19:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tháng 3: Thực tế 3,2; Dự báo -2,6; Trước đó 5,2 Chỉ...
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào hôm nay lúc...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào...
