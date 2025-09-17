CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI của khu vực Eurozone cho thấy sự trái chiều📌
15:15, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 3: Dịch vụ: Thực tế 47,8; Dự báo 48,8; Trước đó 48,4 Sản...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Hôm nay, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 2,00% vượt qua mức đỉnh kỷ lục 40.000 điểm. Chỉ số này đã ghi nhận phiên tăng...
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 1,50%, điều đó đã khiến cho thị...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh và Thổ Nhĩ Kỳ Dữ liệu PMI sơ bộ cho Khu vực đồng Euro, Hoa...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại phiên giao dịch được mong chờ nhất tuần này, giá...
Ủy ban Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25-5,50%, phù hợp với dự kiến của các nhà...
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ vào hôm nay lúc 01:00...
Kết phiên ngày 20/03, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 1,03%, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,89% và lần đầu tiên...
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hôm nay, phù hợp với dự kiến...
Vàng cùng các kim loại quý khác đã cho thấy sự tăng trưởng vào đầu phiên hôm nay, bất chấp...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ hôm nay lúc...
Các chỉ số Phố Wall mở phiên hôm nay ổn định Chỉ số US100 củng cố gần vùng kháng cự 18.360 điểm Cổ...
Dữ liệu lạm phát của Anh được công bố hôm nay thấp hơn một chút so với dự kiến. Vì vậy, thị trường đang dự báo...
Cổ phiếu của Equinix (EQIX.US), một công ty đầu tư tín thác bất động sản dữ liệu (REIT) của Mỹ, giảm mạnh tới 6% sau một báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại phiên giao dịch thứ Ba, giá vàng thế giới tiếp...
Ngày hôm qua, sau khi phiên châu Âu đóng cửa, Kering (KER.FR), một trong những công ty lớn nhất của thị trường...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên với diễn biến trái chiều Cổ phiếu lĩnh vực hành xa xỉ chịu áp...
CPI của Anh (so với cùng kỳ): 3,4% YoY so với dự kiến 3,5% YoY và Trước đó 4% YoY CPI cốt lõi (so với cùng...
Kết phiên ngày 19/03, chỉ số Dow Jones tăng 0,83% và đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 22/02/2024....
