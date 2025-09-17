⬆️Chỉ số US500 đang củng cố ở mức ATH
Chỉ số US500 đang cố gắng để đạt mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Vào ngày 14 tháng 3, chỉ số mở phiên ở mức cao...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Hôm nay, dữ liệu lạm phát CPI (Consumer Price Index - Chỉ số giá tiêu dùng) của Canada đã được công bố và...
Cổ phiếu của Nordstrom (JWN.US) đang tăng hơn 10% trong phiên giao dịch hôm nay sau các báo cáo cho biết công ty...
Biểu đồ giá Vàng khung thời gian H1 Nguồn xStation5 Sau một phiên đầu tuần tưởng chừng hồi phục và chuẩn bị quay lại...
Phố Wall sụt giảm trong phiên ngày thứ Ba Các công ty công nghệ suy yếu Bitcoin bị bán tháo khiến...
CPI tháng 2 của Canada (so với tháng trước): 0,3% (dự kiến 0,6%; trước đó 0,0%) - CPI tháng 2 (so với cùng kỳ): 2,8%...
Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 2 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự suy yếu đáng kể. Bitcoin đang giảm gần 15% so với mức đỉnh lịch sử. Các altcoin thậm chí...
Viện nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức công bố loạt chỉ số tâm lý kinh tế vào lúc 17:00 giờ VN. Dữ liệu tháng...
Trong phiên sáng ngày hôm nay, hầu như phần lớn sự chú ý của thị trường tập trung vào quyết định lãi...
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất từ -0.1% lên 0%-0.1%. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mức lương...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố. Tuy nhiên, hầu hết các sự kiện quan trọng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Cuối cùng thì NHTW Nhật Bản - BOJ cũng đã đưa ra quyết định...
Phố Wall diễn biến với tâm trạng trái chiều trong phiên ngày hôm qua. Một mặt, các chỉ số chứng khoán...
Theo báo cáo từ Nikkei, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ chấm dứt chính sách kiểm soát đường cong lợi...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURCAD. Goldman Sachs khuyến nghị nên thực hiện một vị thế bán đối với cặp tiền với...
Theo các nguồn tin của Bloomberg News, Apple (AAPL.US) đang thảo luận về việc tích hợp mô hình AI hàng đầu của Google...
Bắt đầu từ thứ Sáu ngày 22 tháng 3, Tesla (TSLA.US) sẽ tăng giá xe Model Y tại thị trường châu Âu và tại...
Mặc dù trong tuần này có một số ngân hàng trung ương dự kiến sẽ đưa ra quyết định về lãi suất, nhưng có...
