Chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên với mức tăng gần 1,00%. Các công ty công nghệ tiếp tục dẫn đầu đà
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Cặp tiền EURUSD đã cho thấy sự suy yếu trong tuần trước và hiện đang kiểm tra vùng kỹ thuật quan trọng có thể chi phối xu hướng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại một tuần vừa qua với loạt dữ liệu lạm phát cho thấy chỉ số...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 2 từ khu vực đồng euro được công bố hôm nay lúc 17:00 giờ VN. Vì đây là...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) mở phiên đầu tuần với khoảng "Gap" tăng mạnh và tiếp tục đi lên trong...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên tăng nhẹ Dữ liệu CPI chính thức từ khu vực đồng Euro Quyết...
Trong tuần này, thị trường sẽ xoay quanh việc các ngân hàng trung ương công bố quyết định lãi suất. Bao gồm, quyết...
Kết phiên ngày 15/03, chỉ số S&P 500 lùi 0,65% và chỉ số Dow Jones mất 0,49%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite...
Danske Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CHFJPY. Danske khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Công ty công nghệ sinh học của Mỹ, Geron (GERN.US) đang ghi nhận mức tăng gần 100% trong phiên hôm nay! Nguyên nhân...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Giá đồng vượt qua mức 9.000 USD/tấn lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2023. Các nhà đầu tư đang cân nhắc rủi ro bởi...
Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng tháng 3 của Đại học Michigan đã được công bố hôm nay lúc 21:00...
Chỉ số Phố Wall mở cửa giảm điểm Chỉ số US500 giảm xuống dưới đường trung bình SMA50 Cổ phiếu Cardlytics tăng 60% sau BCDT...
Báo cáo sản xuất công nghiệp tháng 2 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 20:15 giờ VN. Báo cáo...
Chỉ số Fed khu vực New York đạt -20 so với dự kiến -7 và trước đó -2,40 bất ngờ báo hiệu nền kinh tế đang hạ nhiệt. Giá...
Trong phiên giao dịch thứ Sáu (15/03) theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin bất ngờ lao dốc mạnh để tiếp nối đà điều chỉnh tính...
Cặp tiền EURUSD đã sụt giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua, bởi sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái...
Quyết định chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đang là tâm điểm trong thời gian gần đây của thị...
