CẬP NHẬT MỚI: Đồng JPY tăng vọt sau khi hãng tin Kyodo xác nhận tăng trưởng lương đạt mức 5%
Đồng JPY tăng trưởng và cặp tiền USDJPY sụt giảm sau khi hãng tin Kyodo đưa tin các công đoàn lao động Nhật Bản đã...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch ngày thứ Năm chứng kiến kịch bản giá vàng...
Kết phiên ngày 14/03, chỉ số Dow Jones rớt 0,35%, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,3% và chỉ số S&P 500...
Cổ phiếu Under Armour (UA.US) giảm hơn 11,50% trong phiên hôm nay, sau thông báo của công ty vào ngày hôm...
Cặp tiền EURUSD mất gần 0,6% trong phiên hôm nay, sau khi dữ liệu lạm phát PPI và trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ đồng USD. Thành...
Các công ty công nghệ Mỹ có diễn biến trái chiều trong phiên ngày hôm nay. Chỉ số Nasdaq 100 giảm gần...
Bitcoin đang mất khoảng 3% trong phiên ngày hôm nay và giảm xuống dưới mức 71.000 USD. Sự sụt giảm của thị trường...
Theo báo cáo của EIA, trữ lượng khí đốt tự nhiên đã giảm 9 triệu feet khối (bcf) so với mức giảm dự kiến là...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) đang giảm hơn 1% ngoài phiên, sau khi các giám đốc điều hành của UXL, được hỗ trợ bởi Intel...
Báo cáo lạm phát PPI tháng 2 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 2: Doanh số bán lẻ: Thực tế 0,6% MoM; Dự báo...
Bloomberg đưa tin rằng chính phủ Hungary đã quyết định gửi lại một bản dự luật mới cho ngân hàng trung ương để tham khảo thêm....
Thời gian gần đây, thị trường Nhật Bản đang thu hút nhiều sự chú ý của giới đầu tư do ngày càng có nhiều...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng lại phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng...
Chiều nay, đồng EUR đã bị ảnh hưởng bởi những nhận định từ Yannis Stournaras, Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp và thành viên...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên ổn định Dữ liệu doanh số bán lẻ và PPI từ Hoa Kỳ Bài...
Nvidia đang là công ty dẫn đầu trong phân khúc cung cấp phần cứng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và...
Kết phiên ngày 13/03, chỉ số S&P 500 lùi 0,19% và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,54%. Trong khi, chỉ số Dow Jones nhích...
Các cuộc đàm phán về lương đang được tiến hành trong tuần này. Dự kiến các tập đoàn lớn sẽ tăng lương...
