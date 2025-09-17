Reddit niêm yết trên NYSE⚡
Sau gần hai năm ảm đạm trên thị trường chứng khoán Mỹ, cuối cùng chúng ta cũng được chứng kiến một đợt IPO thu hút sự...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
HSBC đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. HSBC khuyến nghị mở vị thế mau trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
21:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho dầu thô: Thực tế: -1,54 triệu thùng; Dự báo...
Phố Wall giảm nhẹ vào đầu phiên thứ Tư Cổ phiếu Tesla mất hơn 2,5% sau khuyến nghị của Wells Fargo Báo cáo...
Sản xuất công nghiệp tại khu vực đồng euro giảm -6,7% YoY so với dự kiến -3% YoY và trước đó tăng trưởng 1,2% YoY. So...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Sau giai đoạn trì trệ, các chỉ...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng. Không có bất kỳ dữ liệu quan trọng nào có thể ảnh hưởng mạnh đến thị...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP tháng 1: GDP (so với cùng kỳ): Thực tế -0,3% YoY; Dự báo -0,3%...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới đã có một phiên giao dịch đỏ...
Kết phiên ngày 13/03, chỉ số Dow Jones tăng 0,61% và chỉ số S&P 500 tiến 1,12% vượt mức đóng cửa...
Bitcoin đã giảm xuống gần mức 70.000 USD kéo theo sự suy yếu của hầu hết các altcoin (các loại tiền điện tử khác ngoài...
Oracle đã công bố kết quả quý 3 năm tài chính 2024, vượt quá dự kiến của các nhà phân tích....
Dầu đã phục hồi trở lại bất chấp những tuyên bố gần đây của Putin với hãng tin Interfax. Putin cho biết ông ủng hộ việc...
Báo cáo CPI (chỉ số giá tiêu dùng) mới nhất đã gây bất ngờ với kết quả cao hơn dự kiến một chút....
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CHFJPY. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Oil Lệnh cấm xuất khẩu đối với tất cả nhiên liệu từ Nga đã được áp dụng từ ngày 1/3/2024 và kéo...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 2 của Mỹ được công bố vào lúc 19:30 tối nay. Báo cáo dự kiến cho thấy tốc độ...
Hầu hết các chỉ số chứng khoán khu vực châu Á đều cho thấy mức tăng trưởng trong phiên sáng ngày hôm...
