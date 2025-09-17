Lịch kinh tế: Liệu CPI có bất ngờ nào xảy ra vào tối nay!?
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên tăng trưởng Tâm điểm hôm nay - Báo cáo CPI...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Báo cáo thị trường lao động tháng 1 của Anh được công bố lúc 14:00 chiều nay. Dự kiến báo cáo sẽ cho thấy...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng lại phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, giá vàng...
Kết phiên ngày 11/03, chỉ số S&P 500 lùi 0,11% và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,41%, nguyên nhân...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CHFJPY. MUFG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Cặp tiền GBPJPY là một trong những cặp tiền ghi nhận mức giảm lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Cặp tiền đã giảm khoảng 0,4% xuống khu vực 188,25...
Cổ phiếu Moderna (MRNA.US) đang là một trong những cố phiếu có mức tăng tốt nhất thuộc chỉ số S&P 500 ngày hôm nay,...
Thị trường tài chính đang cho thấy sự ảm đạm trong phiên đầu tiên của tuần mới. Một số biến động mạnh được ghi nhận trên...
Cổ phiếu Meta Platforms (META.US) giảm 5% trong phiên hôm nay và là một trong những cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất trong...
Thành viên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Peter Kazimir nhấn mạnh sự thận trọng trước...
Chỉ số Phố Wall suy yếu Chỉ số US100 củng cố gần mức 18.000 điểm Cổ phiếu Boeing lao dốc sau báo cáo cuối tuần lạc quan "Sắc...
Công ty MicroStrategy (MSTR.US) vừa thông báo đã đầu tư khoảng 821,7 triệu USD để mua 12.000 bitcoin, bắt đầu từ ngày...
Cặp tiền EURUSD tiếp tục tăng trưởng sau khi thiết lập mức đáy vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, nhìn...
Ethereum tăng 3,20% và vượt qua mức 4.000 USD chỉ trong hai ngày trước khi ra mắt bản cập nhật Dencun. Mặc dù trong những ngày...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tuần vừa qua, các nhà đầu tư kim loại quý có một tuần...
Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong hôm nay có thể gây ra biến động mạnh trên...
Phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell vào tuần trước tuy không mang lại nhiều bất ngờ, nhưng dư âm về triển vọng chính...
Kết phiên ngày 08/03, chỉ số S&P 500 lùi 0,65%, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 1,16%. Cả 2 chỉ số này đều...
Dữ liệu NFP điều chỉnh đáng kể Báo cáo NFP (Non-Farm Payrolls - Bảng lương phi nông nghiệp) hôm nay cho thấy mức tăng...
