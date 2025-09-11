Tin đầu ngày 24.07.2025: 🚀 Cổ phiếu tăng vọt nhờ thỏa thuận thuế mới – Alphabet & Tesla công bố lãi khủng sau phiên
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/07, chỉ số Dow Jones tăng 507.85 điểm (tương đương 1.14%) lên 45,010.29 điểm, chỉ còn...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Alphabet (GOOGL.US) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2025. Công ty đã vượt kỳ vọng ở tất cả các khía...
Kết quả tài chính quý 2 năm 2025 của Tesl Hiệu suất tài chính quý 2/2025 của Tesla phản ánh một bức...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) tại Mỹ đang giảm khá mạnh sau các dự báo thời tiết mới, cho thấy nhiệt độ có...
Chỉ số US100 đang thu hẹp đà tăng trước đó sau thông tin một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết,...
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận áp thuế ở mức 15%, theo nguồn tin từ tờ...
Đã vào giữa mùa hè và như thường lệ, cơn sốt cổ phiếu meme lại quay trở lại. Năm nay, các cái tên...
Tesla đang là tâm điểm của giới đầu tư trong phiên hôm nay. Đang có một số những quan điểm trái chiều của nhà...
Hôm nay, sau khi thị trường đóng cửa, Alphabet (GOOGL.US) cùng với Tesla sẽ chính thức mở màn mùa báo cáo...
Hoa Kỳ – Báo cáo của EIA: Lượng dầu thô tồn kho thực tế của EIA là -3,169 triệu (dự báo -1,5 triệu, trước đó...
Doanh số bán nhà hiện tại tháng 6: 3,93 triệu (ước tính 4,00 triệu; trước đó 4,04 triệu) - Doanh số bán nhà...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Tư sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một loạt thỏa thuận...
Thị trường chứng khoán phục hồi nhờ thỏa thuận Mỹ - Nhật Thuế ô tô có thể giảm Kỳ vọng sẽ có một...
Những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent cho thấy một sự chuyển biến tích cực trong quan hệ kinh...
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Đức DAX (DE40) đang tăng hơn 0,8%, sau khi bật tăng mạnh từ đường trung bình động hàm mũ 200...
Hợp đồng tương lai trên chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đang bứt phá mạnh mẽ sau ba tuần trì trệ, nhằm đáp lại thông báo...
Phiên giao dịch hôm nay tương đối nhẹ về các dữ liệu kinh tế vĩ mô, khi sự chú ý của thị trường gần như hoàn...
By Kathleen Brooks, research director at XTB Thị trường đang trở nên căng thẳng khi chúng ta tiến gần đến một loạt các sự...
