⏫Bitcoin đạt mốc 70,000!
Bitcoin đã tăng lên đến mức 70.000 USD, mặc dù một số nhà phân tích dự đoán rằng Bitcoin chỉ có thể...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Bitcoin đã tăng lên đến mức 70.000 USD, mặc dù một số nhà phân tích dự đoán rằng Bitcoin chỉ có thể...
Chỉ số chứng khoán Phố Wall mở cửa tăng trưởng Chỉ số US100 đã phục hồi hoàn toàn mức giảm vào hôm...
Dữ liệu việc làm tháng 2 của Canada được công bố hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho...
20:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 2: Bảng lương phi nông nghiệp: Thực tế 275K; Dự báo...
Nối gót Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới - Ethereum hiện đang leo dốc thêm gần 2,5% trong phiên hôm nay để tiếp...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa tăng trưởng Dữ liệu công nghiệp Đức suy yếu, nhà đầu tư đang...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng lại phiên giao dịch thứ Năm, giá vàng thế giới tiếp...
Sản xuất công nghiệp tháng 1 của Đức (được điều chỉnh theo mùa) đạt -5,5% YoY so với dự kiến -4,8% YoY và Trước đó -3,13%...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đang điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, sau bài phát biểu gần đây...
Kết phiên ngày 07/03, chỉ số S&P 500 tiến 1,03% còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,51%. Cả 2 chỉ số này...
Trong phiên ngày hôm nay, các cổ phiếu bán dẫn đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, do nhà đầu tư đang...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng và đang gần mức đỉnh kỷ lục Đồng USD suy yếu Lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định Các...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: Thực tế -40 bcf (Dự báo -37 bcf, Trước đó -96 bcf) Cơ quan Thông tin...
Lãi suất tiền gửi: Thực tế 4% (Dự báo 4%, Trước đó 4,00%) Lãi suất chính: Thực tế 4,5% (Dự báo...
Báo cáo của Challenger về cắt giảm việc làm tháng 2 của Mỹ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo...
Đồng Yên Nhật (JPY) đang là tâm điểm của sự chú ý trong phiên sáng nay, với việc cặp tiền USDJPY giảm xuống...
Cặp tiền EURJPY giảm mạnh 0,9% trong ngày hôm nay, do đồng JPY tăng vọt và đồng EUR lao dốc. Đồng JPY được hỗ trợ bởi dữ liệu tiền...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới thành công...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ