Lịch kinh tế: Quyết định lãi suất của ECB, ngày điều trần thứ Hai của Powell
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Trong phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ, cổ phiếu của Ngân hàng New York Community Bancorp (NYCB.US) đã có thời điểm...
Dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy tháng 1 của Đức đã được công bố lúc 14:00 hôm nay. Báo cáo...
Kết phiên ngày 06/03, chỉ số S&P 500 tiến 0,51%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,58%. Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,2%,...
Cổ phiếu của New York Community Bancorp (NYCB.US) mất hơn 40% trong phiên ngày hôm nay. Giá cổ phiếu đã sụt giảm nhẹ sau...
Cổ phiếu của JD.com (JD.US), công ty thương mại điện tử Trung Quốc, đang tăng khoảng 15% trong phiên hôm nay. Công ty đã...
Điểm chính từ phiên hỏi đáp của Powell tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện: Số lượng cắt giảm trong năm nay...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (US Department of Energy) đã chính thức công bố báo cáo hàng tuần về trữ lượng dầu thô...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa tăng điểm Chỉ số US100 vượt qua mốc 18.000 điểm Báo cáo thu nhập từ CrowdStrike,...
22:00 giờ VN, Hoa Kỳ - JOLTs Cơ hội việc làm tháng 1: Thực tế 8,863M. Dự báo 8.800M. Trước...
Ngân hàng Canada duy trì lãi suất ở mức 5%, phù hợp với dự kiến. Cặp tiền USDCAD giảm sau quyết định lãi suất...
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) của Vương quốc Anh đã đưa ra phân tích về tài chính...
Văn bản điều trần định kỳ nửa năm một lần của Chủ tịch Fed Powell đã được công bố hôm nay lúc 20:30. Dưới đây là...
Báo cáo ADP của Hoa Kỳ (tháng 2): 140k so với dự kiến 150k và trước đó 107k Báo cáo việc làm...
Dữ liệu doanh số bán lẻ khu vực đồng euro (so với cùng kỳ): Thực tế -1% YoY Dự kiến -1,3% YoY và Trước đó -0,8%YoY. So...
Thị trường tài chính đã cho thấy tình trạng hoảng loạn trong phiên ngày hôm qua, nhưng hiện tại đã...
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc bao gồm HK.cash và CHN.cash, đang tăng hơn 2% trong phiên ngày hôm nay sau những...
Giá Cacao kỳ hạn đã duy trì xu hướng tăng mạnh trong vài tháng qua, tuy nhiên gần đây khi giá chạm...
Những ngày gần đây, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hôm qua, Bitcoin đã phá vỡ mức...
