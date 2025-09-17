Lịch kinh tế: Báo cáo ADP, quyết định lãi suất của BoC và chủ tịch Fed Powell điều trần 📌
Hôm nay sẽ có rất nhiều dữ liệu kinh tế và sự kiện quan trọng được lên lịch công bố và có thể sẽ gây...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chính thức...
Kết phiên dịch ngày 05/03, chỉ số Nasdaq Composite rớt 1,65%, khi mà các cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng nặng...
Việc công bố dữ liệu ISM dịch vụ suy yếu lại không thể hỗ trợ đà tăng trên Phố Wall Broadcom, Intel...
Vàng (GOLD) đang tăng gần 0,7% trong phiên hôm nay, mặc dù đã giảm hơn 10 USD so với mức đỉnh trong ngày là...
Sau đà tăng mạnh mẽ của Bitcoin vượt qua mức đỉnh trong lịch sử 69.000 USD, tuy nhiên thị trường tiền điện tử đã bắt đầu xảy ra điều...
Bitcoin, loại tiền điện tử phổ biến nhất và lớn nhất theo vốn hóa, đã vượt qua cột mốc quan trọng trong phiên hôm nay. Việc...
ISM phi sản xuất tháng 2 của Mỹ. Thực tế: 52,6 Dự kiến: 53,0. Trước đó: 53,4 Mỹ, đơn đặt hàng nhà máy...
Cổ phiếu của Target (TGT.US) đang tăng gần 8,5% ngoài phiên sau khi công bố kết quả tài chính Q4 tốt hơn mong đợi. Công...
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 2 của các nước châu Âu đã được công bố chiều nay. Tuy nhiên, phần lớn các...
Trung Quốc đang tổ chức "Hai Hội nghị" thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Bitcoin leo lên trên mức 68.000...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới tiếp tục có một phiên giao dịch đầu...
Kết phiên ngày 04/03, chỉ số S&P 500 hạ 0,12%, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 0,41% và chỉ số Dow Jones lùi 0,25%....
Thị trường tiền điện tử và Bitcoin biến động mạnh mẽ trong ngày đầu của tuần mới. Bitcoin tăng vọt 7% vượt qua mức 67.000 USD, lần đầu tiên...
Dầu phục hồi vào ngày đầu của tuần mới sau thông tin OPEC+ quyết định sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2...
Cặp tiền EURUSD đang tăng trưởng trong phiên ngày đầu của tuần mới. Sự phục hồi này diễn ra kể từ khi cặp tiền đạt đến vùng...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đang tăng trưởng mạnh trong phiên hôm nay, với mức tăng hơn 8% vào đầu phiên!...
Đợt tăng trưởng trên thị trường tiền điện tử đã bắt đầu trở lại sau một thời gian chững lại. Bitcoin tăng hơn 5% và vượt qua mốc 66.000...
