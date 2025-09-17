VÀNG tăng vọt lên mức 2,100 USD❗
Vàng cùng với các kim loại quý khác đang cho thấy đà tăng manh mẽ trong phiên hôm nay, tiếp tục kéo...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Giá khí đốt tự nhiên đang tăng hơn 5% trong phiên hôm nay do các bình luận từ EQT Corp và dự báo...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall trong quý 4 năm 2023 đang gần kết thúc sau khi bắt đầu gần hai tháng trước. Hầu...
Dầu đang tăng nhẹ trong phiên hôm nay, sau thông báo cắt giảm sản lượng của OPEC+ cho đến cuối quý 2 năm nay. Có...
Tổng cục Xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã quyết định hạ mức xếp hạng của Ngân hàng Cộng đồng New York (NYCB.US) xuống mức...
Tâm điểm của tuần trước là đà bứt phá mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, trong tuần này dự kiến nhà...
Chỉ số Sentix của Eurozone đạt mức 10,5 so với dự báo 10,6 và trước đó 12,9. Chỉ số này theo dõi kỳ vọng và tâm...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới có tuần tăng thứ 2 liên tiếp bằng việc...
Bitcoin vừa ghi nhận một trong những tháng tăng trưởng tốt nhất lịch sử. Chỉ riêng trong tháng 2 BTC đã nhảy vọt hơn 43%, qua...
Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến sự biến động...
Kết phiên giao dịch ngày 01/03, chỉ số Nasdaq Composite tiến 1,14%, trong phiên trước đó chỉ số này đã...
Sau khi công bố kết quả tài chính quý 4 tốt hơn dự kiến, cổ phiếu Dell Technologies (DELL.US) đã tăng hơn 28% trong...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vừa công bố một bản báo cáo mới về chính sách tiền tệ, cung cấp về tình...
Thành viên Fed Waller, Logan và Goolsbee đã có bài phát biểu vào hôm nay về chính sách...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 2 PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ: Thực tế 52,2; Dự báo...
Dữ liệu lạm phát CPI flash tháng 2 từ khu vực đồng euro được công bố hôm nay lúc 17:00 giờ VN. Báo cáo dự...
Chỉ số PMI sản xuất tháng 2 từ Châu Âu đã được công bố chiều nay. Các báo cáo dự kiến sẽ không...
Thị trường tiền điện tử đang là tâm điểm của mọi sự chú ý trong thời gian vừa qua, đặc biệt là Bitcoin. Đồng tiền điện...
