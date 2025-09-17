CẬP NHẬT MỚI: Bitcoin điều chỉnh giảm xuống dưới mức 60.000 USD❗
Thị trường tiền điện tử đã xảy ra sự đảo chiều mạnh mẽ sau khi Bitcoin đạt mức 64.000 USD. Bitcoin mất hơn 6% chỉ sau 15 phút và...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Salesforce (CRM.US) dự kiến công bố báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 (từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024)...
Cổ phiếu của Novavax (NVAX.US) đang giảm hơn 20% trong phiên hôm nay, đánh dấu sự kết thúc cho mức tăng đột ngột đã đẩy...
Chỉ số chứng khoán Phố Wall mở cửa suy yếu. Chỉ số US100 đang kiểm tra hỗ trợ ngắn hạn trong khu vực 17.935 điểm. Cổ phiếu...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo về tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Thị trường chứng khoán vừa nhận được báo cáo doanh thu quý...
Bitcoin đã tăng hơn 6,0% và vượt qua mức 60.000 USD, tiến rất gần đến mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2021. Sự tăng trưởng mạnh...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP : Doanh thu GDP (Q4): Thực tế 3,5%; Dự báo 3,2%; Trước đó 3,6% Chỉ...
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính ở mức 5,5% như dự kiến. Tuy nhiên,...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá trống trải vào phiên Âu, nhưng sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng thế...
Phố Wall cho thấy mức biến động hạn chế khi mà các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng được công...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Ba tăng nhẹ Đồng USD tăng nhẹ Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống 4,30% Chỉ...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Conference Board ở Hoa Kỳ có kết quả 106,7 điểm, so với dự báo 115 và...
Natural Gas Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hướng đi sau khi đáo...
Dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền tháng 1 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Báo cáo...
Cổ phiếu của Lowe's (LOW.US) đang giảm gần 3% ngoài phiên hôm nay, sau khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh...
Đồng Yên Nhật (JPY) là một trong những đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 ở thời điểm hiện tại. Đồng JPY được hỗ trợ sau khi báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Vào lúc 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, đồng tiền điện tử lớn...
