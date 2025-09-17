Lịch kinh tế: Đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên Âu suy yếu Dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ,...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Dù khép phiên giao dịch đầu tiên của tuần này trong...
Kết phiên ngày 26/02, chỉ số S&P 500 lùi 0,38%, chỉ số Nasdaq Composite hạ 0,13%, trong khi chỉ số Dow Jones...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) mở phiên tuần mới với một khoảng gap tăng mạnh và tiếp tục kéo dài...
Sự thay đổi đáng kể trong tâm lý đối với thị trường tiền điện tử có thể được quan sát thấy vào tối nay. Bitcoin...
Chỉ số sản xuất Fed tại Dallas cho tháng 2 được công bố lúc 22:30 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho...
Dữ liệu doanh số bán nhà mới trong tháng 1 năm 2024 của Hoa Kỳ được công bố lúc 22:00 tối hôm nay. Báo...
Chỉ số Phố Wall mở phiên tăng nhẹ chỉ số US100 trở lại trên mức 18.000 điểm Báo cáo thu nhập từ Berkshire...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall trong quý 4 năm 2023 đang dần kết thúc. Phần lớn các công ty lớn...
Cổ phiếu Berkshire Hathaway (BRKB.US), công ty đầu tư của Warren Buffett, đang tăng gần 5,5% ngoài phiên sau khi công ty công...
Bitcoin đã giao dịch trên mức 50.000 USD trong một thời gian khá dài kể từ khi Bitcoin gặp khó khăn trong việc mở đường...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại một tuần giao dịch tích cực vừa qua, giá vàng...
Cặp tiền EURUSD đã cố gắng phục hồi kể từ khi chạm vào vùng hỗ trợ ở khu vực 1,072. Tuy nhiên, xu hướng tăng đã...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Phố Wall cho thấy sự trái chiều vào phiên thứ Sáu,...
Báo cáo thu nhập vượt trội từ Nvidia đã thúc đẩy đà tăng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán trong tuần...
Kết phiên ngày 23/02, chỉ số S&P 500 nhích 0,03%, chỉ số Dow Jones cộng 0,16%, mức đóng cửa cao nhất trong lịch...
Cặp tiền EURCHF đã cho thấy sự suy yếu trong thời gian qua. Nhìn vào biểu đồ cặp tiền ở khung D1, có thể thấy rằng đợt điều...
Maravai LifeSciences (MRVI.US) là một trong những cổ phiếu Phố Wall có mức tăng trưởng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Giá...
