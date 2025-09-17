EURJPY - Khuyến nghị từ HSBC (23.02.2024)
HSBC đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. HSBC khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Cách đây đúng hai năm vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn...
Dữ liệu gần đây từ Khu vực đồng tiền chung Euro vẫn rất yếu khi so sánh với dữ liệu từ nền kinh tế Mỹ, cùng với các thông...
16:00, Chỉ số Ifo (Đức) Kỳ vọng kinh doanh: Thực tế 84,1. Dự kiến 84 và Trước đó 83,5 Đánh giá hiện tại:...
Chứng khoán châu Âu mở cửa giảm nhẹ Dữ liệu Ifo từ Đức là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong hôm...
Dữ liệu GDP (chính thức) của Đức trong quý 4 năm 2023 đạt -0,4% YoY, phù hợp với dự kiến và dữ liệu trước đó Chỉ...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Thứ Năm vừa qua, giá vàng thế giới có phiên giao dịch...
Các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau báo cáo thu nhập ấn tượng của Nvidia. Chỉ số S&P 500 tăng...
Kết phiên ngày 22/02, chỉ số S&P 500 tiến 2,11%, ghi nhận phiên có mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/2023....
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền AUDUSD với các mức sau: Entry (theo...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với việc chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới. Ngành công...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) công bố báo cáo hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ lúc 23:00 tối hôm nay. Báo...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng tồn kho khí đốt tự nhiên...
Chỉ số Phố Wall tăng trưởng sau báo cáo thu nhập của Nvidia Chỉ số US100 kiểm tra đường xu hướng trên của kênh...
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 2 của Hoa Kỳ được công bố lúc 21:45 tối hôm nay. Các nhà phân tích dự...
Dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ và doanh số bán lẻ tháng 12 của Canada đã được công bố lúc...
Vào lúc 19:30 tối hôm nay, Biên bản cuộc họp lãi suất gần đây nhất của ECB đã được công bố. Dưới...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính, lãi suất...
