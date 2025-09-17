Thị trường nổi bật: JAP225 (22.02.2024)
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đang tăng hơn 2% trong phiên ngày hôm nay, vượt qua mức đỉnh được thiết lập vào năm 1989. Sự...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Dữ liệu PMI từ Pháp và Đức đã được công bố vào chiều hôm nay. Dữ liệu từ Pháp gây bất ngờ khi cho...
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng trưởng Chỉ số Nikkei 225 thiết lập cột mốc mới trong lịch sử Dữ liệu PMI...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến sáng hôm nay - phiên thứ Năm của tuần, giá...
Báo cáo kết quả tài chính của Nvidia (NVDA.US) là sự kiện quan trọng nhất đối với Phố Wall trong nhiều tuần qua. Báo...
Kết phiên ngày 21/02, chỉ số Dow Jones tiến 0,13% và chỉ số S&P 500 cộng 0,13%. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,32%. Thị...
Báo cáo thu nhập được Phố Wall chờ đợi nhất tuần này của Nvidia (NVDA.US) đã công bố với kết quả đánh bại được...
Đa số các thành viên nhận thấy rủi ro khi cắt giảm lãi suất sớm Một số thành viên Fed cho rằng tiến...
Giá khí đốt tự nhiên đã phục hồi mạnh mẽ vào trước ngày đáo hạn hợp đồng, khi mà có liên...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDJPY. Nomura khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền AUDJPY với các...
Công ty viễn thông và sản xuất điện thoại thông minh Phần Lan Nokia (NOKIA.FI) đã thông báo hợp tác...
Phố Wall mở cửa suy yếu Wix báo cáo thu nhập Q4 tốt hơn dự kiến Biên bản FOMC và kết quả tài...
Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 51.000 USD và Ethereum xuống còn 2.900 USD trong phiên hôm nay. Các altcoin...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Một trong những báo cáo thu doanh thu (BCDT) quan trọng nhất của thị...
Cổ phiếu HSBC (HSBA.UK) được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London là một trong những mã cổ phiếu có...
Sáng sớm thứ Năm chắc chắn sẽ là ngày biến động nhất trong tuần này. Nhà đầu tư sẽ nhận được biên bản cuộc họp...
Chứng khoán châu Âu mở phiên ổn định Biên bản FOMC công bố vào lúc 02:00 sáng ngày...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến trưa nay theo giờ VN, giá vàng thế giới tiếp tục leo...
Kết phiên ngày 20/02, chỉ số Dow Jones hạ 0,17%, chỉ số S&P 500 lùi 0,60%. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite mất...
