Mong đợi gì từ BCTC của Nvidia❓
Công ty Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 sau khi Phố Wall đóng cửa phiên...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Dầu đang cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm nay, với Brent (OIL) giảm 1,3% và WTI (OIL.WTI) lùi 1,5% tại thời điểm...
Cổ phiếu của Nano-X Imaging (NNOX.US), một công ty công nghệ hình ảnh y tế của Mỹ, đang bốc hơi 25% trong phiên hôm nay,...
Cặp tiền NZDUSD đã cho thấy sự suy yếu trong thời gian gần đây. Mặc dù cặp tiền đã phá vỡ ra khỏi kênh giảm vào...
Sức nóng trên thị trường tiền điện tử đã chậm lại trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bitcoin...
Chỉ số Phố Wall mở cửa giảm điểm Chỉ số US30 cố gắng tăng trở lại trên mức fibo thoái lui 23,6% Cổ phiếu Home Depot...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 1 của Canada được công bố hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Oil Citi dự đoán giá dầu có thể tăng lên khoảng 100 USD/thùng do các yếu tố địa chính trị. Ngân...
Gã khổng lồ ngành bán lẻ - Walmart đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2023 , vượt...
Kỳ nghỉ lễ của các nhà giao dịch Hoa Kỳ hôm thứ Hai vừa qua đã kết thúc với khối lượng giao dịch thiếu hụt trông...
Nội dung cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Australia (RBA) đã được công bố sáng hôm nay. Trong...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá trị đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có ngày thứ 6 liên...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá trống trải và rất ít các dữ liệu quan trọng có thể gây ra biến động...
Thị trường chứng khoán quốc tế trong phiên đầu tuần mới cho thấy sự ảm đạm, bởi lịch công bố dữ liệu kinh tế thưa thớt và...
Dựa trên dữ liệu mới nhất của CFTC, các nhà đầu tư đang gia tăng vị thế bán khống và khiến cho giá bạc giảm gần...
Cặp tiền EURUSD đã xảy ra đợt bán tháo mạnh mẽ vào thứ Ba tuần trước, sau khi dữ liệu CPI ở Mỹ được công bố. Tuy nhiên,...
Giá phát thải carbon (EMISS) đã giảm xuống dưới mức 55 EUR/tấn và hợp đồng tháng 12 đang giao dịch ở mức chiết khấu...
Thị trường tiền điện tử tiếp tục tăng nhẹ vào đầu tuần, đồng USD giảm nhẹ. Bitcoin đang củng cố ở mức 52.500 USD, trong khi Ethereum...
