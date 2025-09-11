Kết quả kỷ lục của TSMC thúc đẩy cổ phiếu công nghệ💡
Phản ứng mạnh mẽ trước kết quả kỷ lục của TSMC (+2,08%) tại Đài Bắc đang nhanh chóng lan rộng sang nhóm công nghệ toàn...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
CHN.cash tiếp tục đà phục hồi trong tuần này, tăng thêm 1% bất chấp tín hiệu giảm phát cho thấy sự yếu kém của...
Vào sáng nay, không phận Ba Lan đã bị xâm phạm bởi các máy bay không người lái chiến đấu của...
Phiên ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán châu Âu cho thấy diễn biến thận trọng bởi sự kiện máy bay không...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,27%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,37%. Chỉ số...
Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple (AAPL.US) hôm nay đã công bố loạt sản phẩm mới, gồm iPhone 17, AirPods thế hệ mới và...
Ấn bản tháng 9 của báo cáo STEO (Short-Term Energy Outlook) nhấn mạnh sự suy yếu của giá dầu, tồn kho tăng và hoạt động...
Giá bạc giảm hơn 1% trong hôm nay, mặc dù số liệu điều chỉnh từ BLS thấp hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. Bất chấp...
Hợp đồng tương lai ca cao (COCOA) giao dịch trên sàn ICE tăng hơn 2% hôm nay, sau đợt bán tháo mạnh kéo giá...
Doanh số bán lẻ cùng cửa hàng (same-store sales) tại Mỹ do Redbook công bố đã tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước...
21:00 Cục Thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics) – Báo cáo sơ bộ về việc điều chỉnh số liệu việc làm: Công...
Oracle (ORCL.US), gã khổng lồ trong lĩnh vực dịch vụ đám mây, là công ty đã xây dựng vị thế của mình...
Các sàn chứng khoán Mỹ khởi đầu phiên giao dịch hôm nay với sắc xanh nhẹ và hiện vẫn ghi nhận mức tăng khiêm...
Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Nhỏ NFIB tăng 0,5 điểm trong tháng 8, đạt 100,8 — cao hơn gần 3 điểm so với mức trung bình dài hạn...
Giá vàng đang lập mức đỉnh kỷ lục mới trong hôm nay, khoảng 3.650 USD/oz. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 39%, đánh...
Đồng yên Nhật đã tăng mạnh trong 20 phút qua sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tuyên bố rằng một đợt tăng...
