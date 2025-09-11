Tin đầu ngày 23.07.2025: Đồng USD bị bán tháo khi nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền đến kênh an toàn
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/07, chỉ số S&P 500 nhích 0.06% lên 6,309.62 điểm, ghi nhận mức đóng...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Giá đường tương lai tiếp tục giảm thêm 1% sau khi Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, có thể cho phép xuất...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Nomura khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Chỉ số chứng khoán Mỹ đang củng cố gần mức đỉnh kỷ lục, trong khi các mức thuế đang gây áp lực lên một số báo cáo...
Chỉ số tổng hợp của Fed Richmond: Thực tế -20 Dự báo -2, Trước đó -8 (sửa đổi từ -7) Hoạt...
Chỉ số USD (USD Index) đã ngừng đợt bán tháo diễn ra ngày hôm qua – vốn được kích hoạt bởi những phát...
Kết quả quý II của Coca-Cola (KO.US) cho thấy khả năng chống chịu tốt trong bối cảnh người tiêu dùng gặp khó khăn và...
Các thị trường chứng khoán châu Âu, khởi đầu năm với màn thể hiện vượt trội so với thị trường Mỹ, hiện đang bước vào...
Cổ phiếu Đức sụt giảm Kết quả kinh doanh và bất ổn về thuế quan gây áp lực lên các chỉ số châu Âu Sartorius...
Coca-Cola (KO.US) sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 vào hôm nay, trước khi thị trường mở...
Đồng đô la Mỹ đang phục hồi nhẹ 0,05% sau khi giảm gần 0,60% vào ngày hôm qua. Sự suy yếu của đồng USD phản ánh mức độ...
Hôm nay không có chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng nào được công bố. Nhà đầu tư vì thế chuyển...
Khi bắt đầu tuần giao dịch mới, tâm điểm một lần nữa hướng về các vấn đề thuế quan và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp....
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.14% lên 6,305.60 điểm, đánh dấu lần đầu tiên...
Giá cổ phiếu Opendoor Technologies (OPEN.US) đã tăng vọt ngoạn mục, bật +178% chỉ trong tuần qua và gần +600% kể từ đầu tháng...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M30: Nguồn: xStation
Hôm nay, sự chú ý của các nhà đầu tư tập trung vào kết quả lợi nhuận doanh nghiệp, trong khi chủ đề thuế quan...
19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 6: IPPI: thực tế 1,7% YoY; trước đó 1,2% YoY; IPPI:...
Sự bất ổn thúc đẩy đà tăng của EUR/USD (+0,25%), càng được khoét sâu bởi thông điệp thiếu nhất quán từ phía...
