Top các BCTC đáng chú ý trong tuần (19.02.2024)
Mùa báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 của Phố Wall đã qua giai đoạn cao điểm và đang dần dần hạ nhiệt. Các...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Mùa báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 của Phố Wall đã qua giai đoạn cao điểm và đang dần dần hạ nhiệt. Các...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong ngày đầu tiên của tuần mới. NATGAS đã giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã cho thấy sự suy yếu trong tuần trước, với việc chỉ số S&P 500 giảm 0,42% và Nasdaq giảm 1,34%. Tuần...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Thay đổi giờ giao dịch do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ Một tuần với nhiều...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Thị trường kim loại quý khởi đầu tuần giao dịch mới đúng vào...
Dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần trước cho thấy sự trái chiều với việc chỉ số CPI cao và dữ liệu doanh số bán lẻ yếu đã gửi...
Tâm lý nhà đầu tư đã phần nào bị tác động phần nào sau lạm phát PPI cao hơn dự kiến...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực sau một loạt dữ liệu CPI “xanh” rờn được công bố...
Neel Kashkari, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, đã đưa ra một số nhận định về bối cảnh nền kinh...
Cổ phiếu của Snap (SNAP.US), công ty mạng xã hội của Mỹ, đang giảm hơn 30% ngoài phiên. Sự bán tháo này...
Cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza vẫn chưa có hồi kết. Giao tranh quy mô lớn bắt đầu cách đây 4 tháng...
Riksbank đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 31 tháng 1 năm 2024 hôm nay lúc...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên chiều nay ổn định Dữ liệu cán cân thương mại từ Mỹ và...
Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 12 của Đức được công bố lúc 14:00 chiều nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch khởi sắc trở lại...
Kết phiên ngày 06/02, chỉ số S&P 500 tiến 0,23%, còn chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,07% và chỉ số...
Tập đoàn Alibaba (BABA.US), gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc, dự kiến sẽ công bố thu nhập quý 4 năm 2023 trước khi...
Cổ phiếu của New York Community Bancorp (NYCB.US) đã giảm gần 15% trong phiên hôm nay do mối lo ngại về dòng tiền gửi...
Dầu đã tăng hơn 1% trong phiên hôm nay, kéo dài sự phục hồi trong phiên thứ hai liên tiếp. Trước đó,...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ