PLATINUM kiểm tra khu vực 900 USD/ounce
Phiên hôm nay, bạch kim đang cho thấy sự nổi bật so với các kim loại quý khác với mức tăng hơn 1,7%. Trong khi đó,...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Chỉ số Phố Wall mở phiên tối nay cho thấy sự trái chiều Chỉ số Russell 2000 giảm qua đường trung bình SMA50 Báo...
Dữ liệu giấy phép xây dựng tháng 12 của Canada đã được công bố lúc 20:30 tối hôm nay. Báo cáo...
Spotify Technology SA (SPOT.US) đã báo cáo mức tăng trưởng số lượng tài khoản trong Quý 4 vượt quá dự kiến của...
Hầu hết các chỉ số chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều cho thấy sự suy yếu, ngoại trừ các...
Cổ phiếu của Palantir Technologies (PLTR.US) đã tăng hơn 17% sau khi Phố Wall đóng phiên ngày hôm qua. Công ty đã...
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên mức lãi suất ở mức 4,35% và lãi suất thanh toán trao...
Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng trưởng vào đầu phiên Doanh số bán lẻ từ Châu Âu và...
14:00 giờ VN, Đức - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 12: Đơn đặt hàng tại nhà máy...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, giá vàng...
Kết phiên ngày 05/02, chỉ số Dow Jones rớt 0,71% và chỉ số S&P 500 mất 0,32%. Chỉ số này cũng đã...
Trên biểu đồ của Vàng cho thấy những diễn biến khá thú vị với việc khả năng hình thành mô hình "vai...
Nhìn vào biểu đồ cặp tiền NZDUSD trong khung thời gian H4, mô hình "vai đầu vai" đã hình thành....
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUD/NZD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức...
Một nguồn tin giấu tên đã chia sẻ với Reuters hôm thứ Hai rằng nhà sản xuất thuốc Novartis AG (NOVN.CH) đang đàm phán...
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đang cố gắng phục hồi trở lại sau 6 phiên giảm liên tiếp. Hành động mạnh tay gần đây...
Cặp tiền EURUSD vẫn đang phải chịu áp lực bán vào phiên đầu tuần mới. Phát biểu gần đây của Powell về...
Chỉ số dịch vụ ISM tháng 1 của Hoa Kỳ: Thực tế 53,4 (Dự kiến 52,0; trước đó 50,5) Chỉ số giá dịch vụ ISM tháng...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. ANZ khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (Chờ...
