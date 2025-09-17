McDonald's báo cáo thu nhập trái chiều nhưng nhìn chung vẫn thấy sự tích cực

01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall đang diễn ra sôi nổi. Các nhà đầu tư đã nhận được báo cáo...
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy sự ảm đạm, hầu hết các altcoin đã phục hồi được một phần mức giảm sau đợt bán tháo vào...
Vàng cũng như các kim loại quý khác đã cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm nay. Chủ tịch Fed...
Dữ liệu PMI tháng 1 của các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro: PMI Dịch vụ của Tây Ban Nha: Thực tế 52,1; Dự báo...
Chứng khoán châu Âu mở cửa ổn định Dữ liệu PMI dịch vụ từ các nước châu Âu (bản sửa đổi), ISM...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 2, giá vàng...
Cuộc họp FOMC tuần trước đã gây ra bất ngờ cho nhà đầu tư bởi những nhận định "diều hâu" Chủ tịch Fed Powell, khi mà...
Kết phiên ngày 02/02, chỉ số S&P 500 tiến 1,1% cao hơn mức đóng cửa kỷ lục trước đó đã ghi nhận vào...
Chỉ số chứng khoán Brazil (BRAComp) đang là một trong những chỉ số giảm mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay với mức giảm...
Phố Wall khép lại phiên cuối tuần qua với tâm điểm là phản ứng với báo cáo thu nhập quý của Meta Platforms...
Phố Wall trái chiều sau báo cáo NFP Chỉ số US2000 đang củng cố ở vùng hỗ trợ quan trọng Kết quả...
Chỉ số tâm lý bản phát hành lần cuối (final) của Đại học Michigan công bố ở mức 79 so với 78,9 trong bản thống kê...
Chúng ta đang tiếp nhận một báo cáo mạnh mẽ đến từ thị trường lao động Mỹ. Số liệu NFP công bố với kết quả thậm chí còn...
Báo cáo NFP thống kê tình hình lao động cho tháng 1 của Hoa Kỳ là một báo cáo vĩ mô...
Dầu đã giảm mạnh trong phiên tối qua sau khi xuất hiện tin tức Israel đồng ý đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, thông...
Chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy mở phiên chiều nay tăng điểm Meta Platforms và Amazon gây ấn tượng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng thế giới...
