CẬP NHẬT MỚI: Fed giữ nguyên lãi suất và báo hiệu chưa sẵn sàng cho việc cắt giảm
Vào lúc 02:00 sáng sớm nay, FOMC đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất và là...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
New York Community Bank (NYCB.US) là một trong những cổ phiếu Mỹ có mức giảm lớn nhất ở thời điểm hiện tại, với mức giảm hơn 40% sau khi...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ hôm nay lúc...
Phố Wall mở phiên tối nay suy yếu Chỉ số US100 sụt giảm sau BCTC của các công ty công nghệ Paramount...
20:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 1: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP:...
20:00 giờ VN, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 1: CPI (so với tháng trước): Thực tế 0,2%...
Đồng AUD đang cho thấy sự suy yếu trong phiên thứ hai liên tiếp. Thời điểm hiện tại, đồng AUD là đồng tiền yếu nhất trong nhóm...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ của các nước trong khu vực đồng Euro và dữ...
14:00 giờ VN, Đức - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12: Chỉ số giá nhập khẩu (so với...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch ngày thứ Ba vừa qua cho thấy sự biến động mạnh đầu...
Kết phiên ngày 30/01, chỉ số S&P 500 hạ 0,06% và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,76%. Trong khi, chỉ số Dow Jones...
Các chỉ số Phố Wall suy yếu mặc dù kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 của các cổ phiếu Big Tech tốt hơn dự kiến. Cả...
Ethereum đã cho thấy mức tăng đáng kể trong phiên hôm nay với mức tăng hơn 2,30% lên 2370 USD sau báo cáo...
Chỉ số Nasdaq100 (US100) đã giảm nhẹ 0,35% trong phiên hôm nay. Mức độ biến động thấp hơn là do các báo...
22:00 giờ VN, Hoa Kỳ - Cơ hội việc làm của JOLT tháng 12: Thực tế 9,026M; Dự kiến 8,750M;...
Alphabet (GOOGL.US) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 vào sáng sớm ngày mai sau khi Phố Wall đóng...
Chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên tối nay giảm nhẹ Biến động của các chỉ số bị hạn chế bởi các BCTC quan trọng...
Hiện tại, sự chú ý của nhà đầu tư đang tập trung vào quyết định lãi suất của FOMC và báo cáo NFP...
