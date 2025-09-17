CẬP NHẬT MỚI: GDP sơ bộ quý 4 của Đức phù hợp với dự kiến
Dữ liệu GDP từ Ý và Pháp đã được công bố, với việc dữ liệu GDP từ Ý cho thấy sự tăng trưởng, trong khi GDP ở Đức...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
GDP sơ bộ Qúy 4 của Tây Ban Nha: So với quý trước: Thực tế +0,6% QoQ, Dự kiến +0,2% QoQ So với cùng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên chiều nay tăng trưởng Nhà đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh từ Microsoft...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, giá vàng...
Kết phiên ngày 29/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,76% vượt mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận...
Vàng đã sideway trong phạm vi từ 2.015 đến 2.035 USD/ounce suốt ba tuần qua. Mặc dù phe mua đã cố gắng đẩy giá vượt...
Hợp đồng tương lai giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ(NATGAS) đã giảm khoảng 4% trong phiên hôm nay, do dữ liệu mới...
Cặp tiền EURJPY đã duy trì xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh đã diễn ra đã đẩy...
Dầu đã cho thấy sự tăng trưởng trong ngày đầu tiên của tuần mới sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái...
Phố Wall mở cửa ổn định Chỉ số US100 suy yếu nhẹ trong phiên hôm nay SoFi Technologies tăng vọt sau khi công bố...
Cặp tiền EURUSD tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong tuần thứ hai liên tiếp, bất chấp sự phục hồi của các chỉ số Phố Wall. Dữ liệu kinh tế...
Dầu đã tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần vừa qua bởi sự ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến cả cung và cầu. Tăng trưởng kinh...
Chỉ số chứng khoán châu Âu đang cho thấy mức giảm nhẹ trong ngày hôm nay. Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại phiên giao dịch tuần qua, giá vàng thế giới...
Tuần vừa qua đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Trung Quốc và các BCTC vượt trội của các công...
Kết phiên ngày 26/01, chỉ số S&P 500 hạ 0,07%. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,36%, bị ảnh hưởng bởi đà giảm của...
Hôm nay, Trợ lý Kinh tế của Biden Boushey và Cố vấn Kinh tế WH, cựu thành viên Fed, Laul Brainard sẽ có bài...
Đồng tiền điện tử lớn nhất đang duy trì ở mức 41.800 USD và đã ngăn chặn đà giảm thành công ở mức 39.500 USD....
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. MUFG khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
