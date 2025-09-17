EURUSD - Khuyến nghị từ Credit Agricole (26.01.2024)
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Credit Agricole khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiền với...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Sau khi thoát khỏi xu hướng giảm ở trung hạn, giá dầu Brent (OIL) bắt đầu trở lại đà tăng trưởng của mình khi phá vỡ...
Sau khi ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5% và lãi suất tiền gửi ở mức 4%, chủ tịch Christine Lagarde bắt đầu họp báo. Chủ...
Chỉ số giá PCE tháng 12 của Hoa Kỳ (so với cùng kỳ): Thực tế 2,6% Dự kiến 2,6%, Trước đó 2,6% Chỉ số giá...
Hội nghị chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có rất ít dữ liệu được công bố, nhưng sẽ có một dữ liệu quan trọng mà rất nhiều...
Kết phiên ngày 25/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,53%, lại một kỷ lục nữa được thiết lập trên chỉ số. Chỉ số Dow Jones cộng 0,64%....
International Business Machines (IBM) đã công bố báo cáo thu nhập quý 4 mạnh mẽ, vượt dự kiến của các nhà...
Chỉ số Fed của Thành phố Kansas: Thực tế -9; Dự kiến -3. và Trước đó -1 (Sản xuất tại Fed Kansas: Thực tế -17 so với Dự kiến...
Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ: Thực tế 326 tỷ feet khối so với dự kiến -318 tỷ feet khối và Trước đó...
20:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế...
Tăng trưởng GDP theo quý của Hoa Kỳ: Thực tế 3,3%, Dự kiến 2%, Trước đó 4,9%. Chỉ số giá GDP của Mỹ: Thực tế 1,5%, Dự kiến...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5%, phù hợp với dự kiến của...
Cặp tiền EURUSD đã tăng nhẹ trước quyết định lãi suất đầu tiên trong năm của ECB. Tất nhiên, gần như chắc chắn 100% ngân...
Dữ liệu PMI “cực tốt” đêm qua (24/01) khiến giá vàng bị nhấn chìm xuống đáy quanh mốc 2011 USD/oz - thấp...
Đúng như dự kiến, CBRT quyết định tăng lãi suất lên 45% từ mức 42,5% trước đó. Ngân hàng cũng cho biết thêm...
Ngân hàng Trung ương Nauy (Norges Bank) đã quyết định duy trì lãi suất chính sách ở mức 4,5% và...
16:00 giờ VN, Đức - Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo tháng 1: Chỉ số môi trường kinh doanh: ...
