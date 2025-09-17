Nhận định cổ phiếu TESLA - 25.01.2024: Tăng trưởng doanh số kỷ lục nhưng…
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tập đoàn ô tô điện lớn nhất thế giới do tỷ phú nổi tiếng...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Quyết định lãi suất của ECB Đơn đặt hàng lâu bền và lạm phát PCE từ Hoa Kỳ GDP quý 4 năm...
Kết phiên ngày 24/01, chỉ số S&P 500 nhích 0,08%, lập kỷ lục mới với mức đóng cửa cao nhất mọi thời...
Sau khi Phố Wall đóng cửa hôm nay, nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất nước Mỹ Tesla (TSLA.US) sẽ công bố báo...
22:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho dầu thô: Thực tế -9,233 triệu thùng; Dự báo -2.150...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng vọt sau khi phố Wall mở cửa Donald Trump tiến gần tới đề cử ứng cử viên tổng...
21:45 giờ Vn, Canada - Quyết định lãi suất tháng 12 của BoC: Thực tế 5,00%; Dự báo...
21:45 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 1: Tổng hợp: Thực tế 52,3; Trước đó 50,9; Sản...
Netflix (NFLX.US) đã có gần 261 triệu tài khoản đăng ký và thêm 13 triệu tài khoản đăng ký mới trong...
Dữ liệu PMI Flash của Anh (Tháng 1) Sản xuất: Thực tế 47,3. Dự kiến 46,7 (Trước đó 46,2) Dịch vụ: Thực tế 53,8. Dự...
Các chỉ số PMI sơ bộ đã gây ra sự ngạc nhiên đối với các nhà đầu tư, với việc dữ liệu PMI sản xuất cao hơn dự kiến...
Hôm nay, Thống đốc PBoC đã công bố dự định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) xuống 50 điểm cơ bản vào ngày 5 tháng...
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc tiếp tục phục hồi trong phiên hôm nay, với chỉ số CHN.Cash của Trung Quốc hiện đang tăng gần...
Chứng khoán trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn biến với tâm lý trái chiều, tương tự...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại phiên giao dịch thứ Ba, diễn biến của giá Vàng...
Kết phiên ngày 23/01, chỉ số Dow Jones mất 0,25%, giảm xuống dưới mốc 38,000 điểm đã vượt qua lần đầu tiên vào...
Năm 2023 "bùng nổ" của Netflix Netflix đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2023 rất tích...
Tình hình của chỉ số US100 đang rất thú vị. Sau đợt tăng mạnh được thúc đẩy bởi TSMC và Nvidia, hiện tại chỉ số đang...
Đồng USD đã cho thấy sự mạnh mẽ trong phiên ngày hôm nay, điều đó đã khiến cho cặp tiền AUDUSD mất hơn 0,2%. Nhìn...
