3M lao dốc 10% sau khi dự báo thấp hơn so với ước tính các nhà phân tích
Cổ phiếu của Công ty 3M (MMM.US) đang mất hơn 10% trong phiên hôm nay, sau khi dự báo thu nhập năm 2024 của công...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Danske Bank đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Danske Bank khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Cặp tiền EURUSD đã cho thấy sự tăng trưởng vào sáng ngày hôm nay, điều này có thể liên quan đến việc...
Chỉ số sản xuất tháng 1 của Richmond: Thực tế -15; Dự kiến -6; Trước đó -11 Chỉ số tổng hợp của Richmond Fed đang ở mức thấp nhất kể từ...
Phố Wall cho thấy sự trái chiều sau khi mở phiên tối nay Chỉ số US2000 đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng JPMorgan...
Bitcoin tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay với mức giảm 1,60%. Bitcoin đã vượt qua hai ngưỡng kháng cự quan trọng...
Nếu chúng ta quan sát khung thời gian trung hạn D1, có thể thấy giá vàng vẫn loay hoay liên tục nhiều ngày...
Quyết định lãi suất của BoJ và phát biểu của Thống đốc Ueda Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục duy trì chính...
Lịch kinh tế ngày hôm nay không có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố. Dữ liệu đáng chú ý...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, chỉ số Dow Jones chính...
Kết phiên ngày 22/01, chỉ số Dow Jones tăng 0,36%. Đà tăng trong phiên ngày thứ Hai đã đưa chỉ...
Cổ phiếu của Archer Daniels Midland (ADM.US) đang bốc hơi hơn 20% trong phiên hôm nay và hiện đang là cổ phiếu có mức...
Căng thẳng ở Dải Gaza và sự gián đoạn nguồn cung ở Biển Đỏ tiếp tục xảy ra Một số hoạt động xuất khẩu nhiên...
Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong ngày đầu của tuần mới. Thời điểm hiện tại, Bitcoin đã bốc hơi gần 3% và...
Báo cáo tháng 12: Chỉ số chỉ báo hàng đầu của Conference Board (so với tháng trước): Thực...
Phố Wall tăng trưởng vào ngày đầu của tuần mới Lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu và đồng USD vẫn...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Mitsubishi UFJ Financial Group khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các...
Cặp tiền EURUSD đã di chuyển trong xu hướng đi ngang vào tuần trước. Hiện tại, phe mua đã phục hồi trở lại sau đợt giảm mạnh gần...
