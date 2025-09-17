Nhận định giá Vàng - 22.01.2024: Phiên đầu tuần khó đoán sau 2 tuần đi xuống
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tuần giao dịch thứ 3 của năm 2024 kết thúc trong sắc đỏ, khi giá vàng...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc tiếp tục kéo dài mức giảm vào ngày đầu tiên của tuần mới, với chỉ số...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên chiều nay tăng trưởng bất chấp sự suy yếu của Trung Quốc Chỉ...
Đồng USD đã cho thấy đà tăng mạnh mẽ trong tuần vừa qua, cùng với sự suy yếu của thị trường tiền điện tử. Trong tuần này, sẽ...
Phiên cuối tuần tại thị trường châu Âu và Mỹ diễn biến với trạng thái tích cực. Các chỉ số chứng...
Thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự suy yếu trong thời gian gần đây. Nhìn vào biểu đồ của Ethereum, đồng tiền điện tử lớn...
Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay, với Bitcoin ổn định ở khu vực 40.000 USD. Mặc dù giá...
Dữ liệu của Đại học Michigan Tâm lý của người tiêu dùng: Thực tế 78,7; Dự kiến 70,1 và Trước đó...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 11 của Canada: Thực tế -0,2% MoM; Dự kiến 0% MoM, Trước đó 0,5% MoM (sửa đổi...
Chỉ số US100 đang tăng khoảng 0,8% trong phiên hôm nay và chính thức thiết lập cột mốc mới trong lịch sử ở mức gần 17240 điểm! Mức...
Với đà tăng mạnh mẽ của tuần này, chỉ số Nasdaq (US100) đã vượt mốc 17.200 điểm tính đến chiều nay theo giờ Việt Nam - ...
Lạm phát cốt lõi tháng 12 của Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu 2% BOJ nhưng đã chậm lại trong tháng thứ hai liên...
14:00 giờ VN, Vương quốc Anh - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12: Doanh số bán lẻ: Thực...
Báo cáo lạm phát của Đại học Michigan ở Mỹ Doanh số bán lẻ từ Vương quốc Anh và Canada Dữ liệu...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết phiên thứ Năm, giá vàng thế giới có phiên tăng...
Kết thúc phiên ngày 18/01, chỉ số Dow Jones tăng 0,54% và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,35%. Chỉ số S&P 500...
Phát biểu của thành viên Cục Dự trữ Liên bang Christopher Bostic đã củng cố đà tăng cho đồng USD, với lý...
Hợp đồng tương lai trên Nasdaq100 ( US100 ) đã tăng hơn 1,4% trong phiên hôm nay, mặc dù các dữ liệu kinh tế mạnh...
