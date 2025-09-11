EUR/USD bứt phá khi chiến tranh thương mại leo thang 📈
Sự bất ổn thúc đẩy đà tăng của EUR/USD (+0,25%), càng được khoét sâu bởi thông điệp thiếu nhất quán từ phía...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Diễn biến thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang...
Giá khí tự nhiên đã giảm mạnh vào đầu tuần này, mặc dù dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ cao...
Chúng ta có thể mong đợi điều gì trong tuần tới? Mùa báo cáo thu nhập đang bước vào giai đoạn quan...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã khởi động tuần giao dịch mới vào sáng 21/7 trong...
NZDUSD gần như xóa bỏ toàn bộ mức giảm ban đầu, phục hồi trở lại sau khi chạm đường trung bình động hàm mũ 100 chu kỳ (EMA100,...
Sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản, đồng yên Nhật (JPY) đã tăng giá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, lấy lại một phần...
Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán Mỹ không cho thấy bất kỳ biến động giá đáng kể nào...
Thị trường tài chính đã có những biến động mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 7, chủ yếu do hàng loạt sự kiện then chốt....
Theo báo cáo, Trump đang thúc đẩy mức thuế tối thiểu 15–20% đối với tất cả hàng hóa EU, nâng cao yêu...
Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch áp thuế tối thiểu 15–20% đối với tất cả hàng hóa từ Liên minh châu Âu...
Cặp tiền AUD/JPY tiếp tục đà tăng trở lại, chỉ còn hai ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội đầy bất ổn tại Nhật Bản. Đợt điều chỉnh gần...
Trên khung thời gian D1, giá đã đạt đến một mục tiêu quan trọng trong ngày hôm nay – mức $3.675, được xác...
Các nhà giao dịch phố Wall vẫn duy trì sự lạc quan trong ngày thứ ba liên tiếp, khi hầu hết các chỉ số chính...
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 7 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại: thực tế...
Cổ phiếu Charles Schwab Corp. (SCHW.US) tăng gần 4% ngoài phiên, tiệm cận mức đóng cửa cao kỷ lục $96 được thiết lập vào tháng...
Đồng USD đang mất giá trong phiên hôm nay, qua đó tạm thời ngắt chuỗi tăng đã kéo dài suốt tuần này....
