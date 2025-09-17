CẬP NHẬT MỚI: Dầu tăng nhẹ sau báo cáo EIA 📊
Báo cáo EIA về tồn kho dầu thô của Mỹ (23:00 giờ VN) thấp hơn dự kiến. Thực tế: -2,492 triệu thùng. Dự kiến: -0,85 triệu...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Báo cáo của EIA về tồn kho khí đốt: Thực tế -154 tỷ feet khối. Dự kiến -165 tỷ feet khối. Trước đó -140 tỷ feet khối. Lượng...
Dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (20:30 giờ VN): Thực tế 187k so với dự kiến 205k và trước đó 202k Yêu...
Biên bản ECB được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo có liên quan đến cuộc họp vào tháng...
Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) đang tăng khoảng 5,7% ngoài phiên sau khi công ty công bố báo...
Thời gian gần đây, đồng JPY đã quay trở lại xu hướng giảm sau đợt phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm qua. Mặc dù hôm...
Dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ Biên bản ECB Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia Bài phát biểu của...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà lao dốc trong...
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones giảm 0,25%, đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp...
Bộ Công nghiệp Trung Quốc đã phát hành các tiêu chuẩn dự thảo để chuẩn hóa ngành công nghiệp...
Vàng tiếp tục giảm mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp do lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng mạnh, vượt qua mức cản...
Phố Wall tiếp tục bị bán tháo sau khi thị trường mở cửa Dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ Cổ phiếu...
Doanh số bán lẻ tháng 12 của Hoa Kỳ đạt 0,6% MoM so với dự kiến 0,4% và trước đó 0,3% Doanh số bán lẻ cốt...
Cặp tiền EURUSD có thể sẽ xảy ra một số biến động mạnh sau khi các dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ được công bố trong tối hôm nay....
Thành viên ECB Lagarde Có khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào mùa hè năm nay Lạm phát...
Khu vực đồng euro, lạm phát CPI tháng 12 chính thức: Thực tế 2,9%; Dự kiến 2,9%; Trước đó 2,9% CPI (so với tháng...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa suy yếu Dữ liệu lạm phát tháng 12 từ Khu vực đồng tiền chung...
Vương Quốc Anh - Lạm phát CPI tháng 12 (so với cùng kỳ): Thực tế 4% YoY Dự kiến 3,9% YoY và Trước đó 3,8% CPI...
