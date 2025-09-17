🚩 Chỉ số chứng khoán Trung Quốc gần mức đáy năm 2022
GDP quý 4 của Trung Quốc tăng 5,2% YoY so với dự kiến 5,3% YoY, Trước đó 4,9% YoY Tăng trưởng hàng quý...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết phiên ngày thứ Ba, giá vàng có phiên...
Chỉ số chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch trái chiều trong ngày hôm qua. Mở phiên ngày...
Đồng EUR đang cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay và các hợp đồng tương lai về lãi suất của Hoa Kỳ cho thấy khả năng...
Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi mở cửa Chỉ số hoạt động của khu vực NY Fed suy yếu Hôm nay, Phố Wall đã...
Lạm phát CPI tháng 12 ở Canada (so với cùng kỳ): Thực tế 3,4%. Dự kiến 3,3%.Trước đó 3,1%. Lạm phát CPI tháng...
Goldman Sachs (GS.US) và Morgan Stanley (MS.US) đang cho thấy mức tăng khiêm tốn 1,7% ngoài phiên hôm nay. Cả hai ngân...
Chỉ số đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ - USDIDX đã bứt phá mạnh mẽ ra khỏi vùng kháng cự 102,4 sau khi có thời gian...
Đức - Chỉ số cảm tính kinh tế ZEW Tháng 1: Thực tế 15,2. Dự kiến 11,7. Trước đó 12,8 Tình trạng hiện tại của ZEW trong...
Đồng USD tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với các đồng tiền khác của các nước phát triển. Lợi suất trái phiếu...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Dữ liệu CPI từ Canada được chú ý Các ngân...
Tỷ lệ thất nghiệp ILO tháng 11 của Anh: Thực tế 4,2%. Dự kiến 4,2%. Trước đó 4,2%. Thay đổi việc làm tháng 11: Thực tế...
CPI tháng 12 của Đức (so với tháng trước): Thực tế 0,1%. Dự kiến 0,1%. Trước đó -0,4% CPI tháng 12 (so với cùng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới ghi nhận sự tăng nhẹ của giá...
Do Ngày Lễ Martin Luther King nên thị trường Mỹ đóng cửa. Vì thế, các hợp đồng tương lai hàng...
Chỉ số US100 đã duy trì đà tăng mạnh mẽ kể từ đầu năm 2023 và thiết lập cột mốc mới trong lịch sử vào tháng 12,...
Cuối tháng 12, cặp tiền EURUSD đã có một đợt tăng mạnh vượt qua mức 1.1010, đạt đỉnh ở mức 1.1140. Tuy nhiên, đà tăng...
Một sự khác biệt đáng chú ý giữa bạc và vàng đã được thể hiện trên biểu đồ hàng tuần. Bạc...
NATGAS đã giảm 6% trong ngày hôm nay, xóa bỏ hoàn toàn mức tăng của thứ Sáu tuần trước. Nhiệt độ trong...
