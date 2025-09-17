Thị trường nổi bật - USDCAD (15.01.2024)
Cặp tiền USDCAD đã vượt qua đường xu hướng tăng được thiết lập vào giữa năm 2021 trong thời gian gần đây và hiện đang kiểm tra...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Cặp tiền USDCAD đã vượt qua đường xu hướng tăng được thiết lập vào giữa năm 2021 trong thời gian gần đây và hiện đang kiểm tra...
Khu vực đồng EURO - Sản xuất công nghiệp tháng 12: So với cùng kỳ: Thực tế -6,8%, Dự kiến -6% và Trước...
Chỉ số chứng khoán Nikkei225 của Nhật Bản đang tăng hơn 1,2% lên mức 36.008 điểm trong phiên hôm nay, mức đỉnh của 34 năm...
Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể vào hôm thứ Sáu tuần trước, khi mà Bitcoin đã...
Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ Báo cáo lạm phát từ châu Âu Ngày...
Loạt dữ liệu lạm phát tháng 12 từ Thụy Điển: CPI (so với tháng trước): Thực tế 0,7% (Dự báo 0,6%, trước...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Báo cáo Chỉ số giá sản xuất PPI của Hoa Kỳ tháng 12...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall cho quý 4 năm 2023 đã bắt đầu vào tuần trước với các bản công...
Căng thẳng ngày càng leo thang ở khu vực Trung Đông, với việc Mỹ và Anh thực hiện các cuộc không kích trả...
Kết thúc phiên ngày 12/01, chỉ số Dow Jones mất 0,31%. Trong khi, chỉ số S&P 500 tiến 0,08% và chỉ số Nasdaq...
Dầu đã trải qua một tuần đầy biến động. Giá dầu đã tăng hơn tới 3% vào đầu ngày hôm nay sau các cuộc không...
Bitcoin cũng như các đồng tiền điện tử khác đang cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm nay. Có vẻ như kịch bản...
Thị trường kim loại quý đang cho thấy sự tăng trưởng trong phiên ngày hôm nay. Được hỗ trợ bởi sự căng thẳng leo thang ở...
Hôm nay, nhà đầu tư đã nhận được báo cáo thu nhập quý 4 đầu tiên của các ngân hàng Mỹ...
PPI cốt lõi tháng 12 (so với tháng trước): Thực tế 0% MoM. Dự kiến 0,2% MoM. Trước đó 0,0% MoM PPI...
Dầu đang cho thấy sự tăng trưởng trong phiên ngày hôm nay, với Brent (OIL) và WTI (OIL.WTI) tăng hơn khoảng 3% trong ngày....
Trong số các chỉ số chính trên Phố Wall, chỉ số Dow Jones và Russell 2000 có thể sẽ chứng kiến một số biến động mạnh...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Dữ liệu PPI từ Hoa Kỳ và báo cáo WASDE thu...
14:00 giờ VN - Vương quốc Anh, dữ liệu GDP tháng 11 (so với tháng trước):Thực tế 0,3%. Dự kiến: 0,2%. Trước đó: -0,3% Dữ liệu GDP...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ