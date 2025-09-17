Tin đầu ngày (12.01.2024): Dữ liệu CPI cao hơn dự kiến, đồng USD tăng vọt💲
Kết thúc phiên ngày 11/01, chỉ số Nasdaq Composite ổn định, trong khi chỉ số Dow Jones nhích nhẹ 0,04%...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Cổ phiếu Nvidia đã giảm 0,50% trong phiên ngày hôm nay sau khi thiết lập mức đỉnh trong lịch sử. Công ty đang cho thấy...
Khả năng đạt được mục tiêu lạm phát trong năm nay là bằng không . Không thấy cơ hội cắt giảm lãi...
Circle Internet Financial - công ty phát hành USDC stablecoin, đã nộp hồ sơ bảo mật để thực hiện đợt chào bán...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử tăng vọt sau khi ETF Bitcoin được phê duyệt Chesapeake...
CPI tháng 12 của Mỹ (so với cùng kỳ). Thực tế: 3,4%. Dự kiến 3,2% và Trước đó 3,1% CPI (so với tháng trước)....
Tiền điện tử lớn thứ hai thế giới đang tăng gần 3% trong ngày hôm nay sau đợt tăng trưởng mạnh mẽ vượt xa Bitcoin trong sáng sớm hôm...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 12 của Mỹ dự kiến công bố lúc 20:30 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Cho đến 17:00 giờ chiều nay giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục...
Chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy sự tăng trưởng Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và số đơn xin trợ cấp thất...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết phiên ngày thứ Tư, chỉ số S&P 500 tiến 0,57%, chỉ số Dow Jones...
Kết thúc phiên ngày 10/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,57% và chỉ số Dow Jones tăng 0,45%. Trong khi, chỉ...
Bitcoin đã tăng nhẹ sau thông tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định phê duyệt 11 quỹ ETF...
EchoStar (SATS.US) - nhà cung cấp giải pháp công nghệ và kết nối hàng đầu, đã tăng hơn 38% trong phiên...
NATGAS đã giảm hơn 4,82% trong phiên ngày hôm nay, xóa bỏ phần lớn mức tăng được ghi nhận vào ngày hôm...
22:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Sản lượng nhiên liệu chưng cất : Thực tế -0,064 mb; Trước...
Chỉ số chứng khoán Mỹ ổn định đợi báo cáo CPI ngày mai Cổ phiếu Etsy (ETSY.US) sụt giảm sau khuyến...
Cổ phiếu của nhà sản xuất và kiểm tra mạch tích hợp được sử dụng trong ngành ô tô, hàng không vũ trụ...
