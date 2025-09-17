HOT: Dấu hiệu “Bán sự thật” của BITCOIN trước sự kiện trọng đại !?
Rạng sáng ngày hôm nay giá trị của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã chính thức thiết lập cột mốc...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Rạng sáng ngày hôm nay giá trị của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã chính thức thiết lập cột mốc...
Bitcoin đã giảm 2% trong ngày hôm nay và hiện đang giao dịch quanh mức 45.000 USD. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư...
Các chỉ số chứng khoán Nhật Bản Nikkei 225 ( JP225 ) và Topix đã thiết lập mức đỉnh mới chưa từng thấy kể từ năm 1990, bất...
Đồng Yên Nhật (JPY) là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 ở thời điểm hiện tại, sau khi dữ liệu tăng trưởng tiền lương tháng...
Thị trường chứng khoán Nhật Bản là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2024. Chỉ số Nikkei đã tăng hơn 3% trong...
Chỉ số chứng khoán châu Âu suy yếu Dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ Dữ liệu cấp hai từ Châu Âu Chỉ...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết thúc một phiên giao dịch với kết quả không có nhiều...
Kết phiên ngày 09/01, chỉ số S&P 500 lùi 0,15% dù trước đó chỉ số này đã giảm 0,7%...
Giá bitcoin đã tăng vọt tới mức 47.950 USD sau khi tài khoản chính thức của SEC trên X đăng thông tin về việc phê...
Bitcoin lại tiếp tục kiểm tra vùng kháng cự mạnh 47.000 USD trước quyết định cuối cùng của SEC vào ngày mai. CIO...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã giảm tới 2,7% trong phiên ngày hôm nay là cổ phiếu yếu nhất trong số các công...
Chỉ số chứng khoán Mỹ cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay. US100 và US500 đều đang giảm 0,3% Cổ phiếu của Hewlett...
Người đồng sáng lập của Valkyrie Investments và Giám đốc đầu tư hiện tại của công ty - Steven McClurg, đã viết trên...
Chứng khoán châu Âu suy yếu trong phiên hôm nay Commerzbank thông báo sẽ mua lại cổ phiếu của...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đã cho thấy sự tăng trưởng trong phiên ngày hôm nay. Dự báo thời...
Theo thành viên Hội đồng Điều hành ECB - Mário Centeno, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không...
Thị trường dầu đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư vào ngày thứ Hai tuần này, sau khi...
Thị trường tiền điện tử cụ thể là Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư , khi mà đồng tiền...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ