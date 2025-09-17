Nhận định giá Vàng - 09.01.2024: Xuống đáy 3 tuần nhưng chưa tăng nổi !?
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá Vàng thế giới...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá Vàng thế giới...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên chiều nay tăng trưởng Đồng EUR sụt giảm sau khi dữ liệu sản lượng công...
Báo cáo sản xuất công nghiệp tháng 11 của Đức được công bố hôm nay lúc 14:00 giờ VN. Báo cáo...
Sáng sớm hôm nay 09/01, một ngày trước thời hạn dành cho quyết định cuối cùng của Ủy ban Chứng khoán và...
Kết thúc phiên ngày 08/01, chỉ số S&P 500 cộng 1,41% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,2%, đánh dấu phiên...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) đã tăng gần 5% trong phiên hôm nay và hiện đang củng cố ở mức đỉnh trong lịch sử khu vực 500 USD, sau...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. ANZ khuyến nghị mở vị thế chờ bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Dầu đã giảm mạnh sau khi Saudi Arabia hạ giá xuất khẩu dầu sang châu Á xuống mức thấp nhất trong 27 tháng qua. Chúng...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Tuần đầu tiên của năm nay được đánh dấu bằng đợt điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán chính, dẫn đến áp lực đối...
Phố Wall mở cửa tăng nhẹ Chỉ số US500 kiểm tra vùng kháng cự 4.745 điểm Cổ phiếu Boeing giảm 8% sau sự cố với máy...
Trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định của SEC về ETF Bitcoin giao ngay, hiện tại bitcoin đang giao dịch quanh mức 44.000 USD và...
Dầu thô đã giảm hơn 3% trong phiên ngày hôm nay sau đà tăng mạnh mẽ của tuần đầu tiên năm 2024. Dầu đã...
Cổ phiếu Boeing giảm gần 9% ngoài phiên sau khi FAA (Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ) đình chỉ một số máy...
Chỉ số US500 đang ở vùng hỗ trợ quan trọng Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ hỗ trợ cho đồng USD Hai tuần vừa qua,...
Lạm phát CPI tháng 12 tại Thụy Sĩ (so với cùng kỳ): Thực tế 1,7% ; Dự kiến 1,5% ; Trước đó 1,4% CPI tháng 12...
Đơn đặt hàng nhà máy ở Đức được công bố chiều nay với mức tăng 0,3% so với dự kiến 1,0%. Tuy nhiên, đây là...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau khi giật quét mạnh mẽ trong phiên Mỹ thứ Sáu tuần qua do...
Thị trường chứng khoán suy yếu vào đầu tuần Doanh số bán lẻ và CPI từ Thụy Sĩ Ngày đầu tiên...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ