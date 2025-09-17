Top 3 thị trường đáng chú ý trong tuần (08.01.2024)
Tuần đầu tiên của năm 2024 đã chứng kiến sự suy yếu của thị trường chứng khoán và sự tăng trưởng của đồng USD, khi mà...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Kết thúc phiên ngày 05/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,18%, còn chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,09%. Đồng thời,...
Tuần đầu tiên của năm mới sắp kết thúc, đánh dấu sự tăng trưởng của đồng USD cũng như sự suy yếu trên thị trường chứng khoán....
Tối hôm nay, cặp tiền EURUSD đã xảy ra những đợt biến động mạnh mẽ. Cặp tiền đã suy yếu trong suốt cả ngày hôm nay và...
Dữ liệu dịch vụ ISM tháng 12 đã được công bố lúc 22:00 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến cho thấy chỉ số...
Báo cáo NFP tháng 12 năm 2023 của Hoa Kỳ được công bố lúc 20:30 tối hôm nay và đây là dữ liệu...
20:30 giờ VN, Canada - Loạt dữ liệu việc làm tháng 12: Thay đổi việc làm: Thực tế: 0,1k; Dự...
Cặp tiền USDJPY đang nằm trong vùng kháng cự quan trọng ở mức 145,00. Hôm nay, một số dữ liệu kinh tế từ Nhật Bản đã được công...
Barrick Gold là một trong những nhà khai thác vàng hàng đầu thế giới Cổ phiếu của công ty có...
Dữ liệu từ thị trường lao động Mỹ Dữ liệu ISM và đơn đặt hàng lâu bền từ Mỹ Dữ liệu từ thị trường lao động...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Ngày 03/01/2009 đánh dấu một sự kiện trọng đại khi một nhân...
Kết thúc phiên ngày 04/01, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,56%. Kể từ khi đóng cửa phiên ngày 27/12/2023, chỉ...
Bitcoin đang tăng gần 4,3% thời điểm hiện tại, xóa bỏ phần lớn mức giảm được ghi nhận ngày hôm qua. Ngay sau khi Phố Wall đóng...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố dữ liệu về tồn kho dầu của Hoa Kỳ vào lúc 23:00 tối hôm nay....
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về tồn kho khí đốt tự nhiên...
Phố Wall cho thấy sự trái chiều trong phiên ngày thứ Năm Piper Sandler hạ mức khuyến nghị đối với cổ phiếu Apple Công...
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) đã chịu áp lực bán từ nhà đầu tư sau khi các nhà phân tích tại một số quỹ...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) hiện đang tăng gần 5% và tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ trong tuần này....
Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố lúc 20:30 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy...
