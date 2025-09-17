CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD tăng nhẹ sau khi dữ liệu ADP tốt hơn dự kiến
Báo cáo việc làm ADP tháng 12 được công bố lúc 20:15 tối hôm nay. Báo cáo này...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Báo cáo việc làm ADP tháng 12 được công bố lúc 20:15 tối hôm nay. Báo cáo này...
Dữ liệu CPI tháng 12 của Đức được công bố vào lúc 20:00 tối nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy mức tăng...
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 12 của các nước châu Âu đã được công bố vào chiều nay. Vì hầu hết các...
Giai đoạn thử nghiệm trên mạng Goerli bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 . Sau đó, proto-danksharding...
Dữ liệu CPI của Đức và Pháp Dữ liệu PMI dịch vụ của các nước châu Âu Dữ liệu thị trường lao...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết phiên ngày thứ Tư, giá vàng lao dốc gần 1,5% để ghi...
Biên bản cuộc họp FOMC đã không gây nhiều biến động cho thị trường. Trong biên bản có đề cập rằng...
Biên bản cuộc họp FOMC từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023 được công bố lúc 02:00 sáng nay đã...
Biên bản FOMC được công bố lúc 02:00 sáng hôm nay. Biên bản được công bố hôm nay là nội dung...
BITCOIN đã giảm mạnh trong đầu buổi tối ngày hôm nay, thiết lập mức đáy mới trong ngày chỉ trên mức 40.000 USD...
Dầu đã tăng mạnh trong tối hôm nay với giá dầu Brent (OIL) và WTI (OIL.WTI) tăng hơn gần 3% trong ngày. Có...
Hai dữ liệu của Hoa Kỳ được chú ý nhiều nhất trong hôm nay đã công bố lúc 22:00 giờ VN - chỉ số sản xuất ISM tháng...
Phố Wall suy yếu trước khi công bố biên bản FOMC US500 giảm xuống mức đáy mới trong 2 tuần Các...
Hôm nay, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond - Thomas Barkin đã đưa ra nhận định về nền kinh tế, rủi ro và triển vọng đối...
Bitcoin đã tăng trưởng trong phiên sáng ngày hôm nay, nhưng mọi thứ đã diễn ra một cách bất ngờ vào...
Cổ phiếu của gã khổng lồ vận tải hàng hóa toàn cầu AP Moller - Maersk (MAERSKA.DK) đang tăng hơn 4% trong phiên hôm...
Đồng USD đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên hôm nay sau một thời gian điều chỉnh, điều này đã gây áp lực lên...
Dữ liệu việc làm tháng 12 của Đức: Tỷ lệ thất nghiệp. Thực tế: 5,9%. Dự kiến: 5,9%. Trước đó 5,8% (điều chỉnh...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ