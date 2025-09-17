Lịch kinh tế: Tâm điểm của hôm nay - Báo cáo của JOLTS, dữ liệu ISM và Biên bản FOMC
Các chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy sự trái chiều trong phiên chiều nay Dữ liệu JOLTS và...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau kỳ nghỉ lễ đón năm mới 2024, giá Vàng đã có...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/01, chỉ số S&P 500 lùi 0,57%, Nasdaq Composite mất 1,63%, ghi nhận phiên tồi...
Moderna đang tăng khoảng 14,30% (đánh dấu mức tăng trong ngày cao nhất kể từ cuối năm 2022) sau khi được Oppenheimer nâng...
Cổ phiếu của ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) tăng hơn 12% trong phiên hôm nay, sau khi Maersk quyết định tạm dừng tất cả các chuyến...
Phố Wall xảy ra đợt điều chỉnh Đồng USD phục hồi mạnh mẽ Tesla báo cáo kết quả doanh số bán ô...
Dầu đã tăng trưởng mạnh sau khi căng thẳng ở Biển Đỏ ngày càng leo thang. Nhưng hôm nay, toàn bộ mức tăng trước đó...
Mỹ, chỉ số PMI tháng 12 chính thức: PMI sản xuất (chính thức): Thực tế 47,9 (Dự báo 48,4; Trước đó...
Cổ phiếu của JOYY (YY.US) đang giảm khoảng 11% ngoài phiên sau khi công ty công bố diễn biến M&A đáng thất vọng. Cụ...
Mùa Giáng sinh vừa qua là một trong những mùa ấm áp nhất được ghi nhận từ trước cho đến nay, không chỉ ở châu...
Theo các nguồn tin của Reuters, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể sẽ không trì hoãn hạn...
Thị trường tiền điện tử đã cho thấy mức tăng mạnh mẽ vào đầu năm mới. BITCOIN tăng hơn 5% nhảy vọt lên mức 45.000 USD trong hôm...
Lịch kinh tế của châu Âu ngày hôm nay sẽ chủ yếu là dữ liệu PMI sản xuất tháng 12. Tuy nhiên, số liệu...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ tăng trưởng Dữ liệu PMI sản xuất chính thức từ...
Chỉ số chứng khoán Phố Wall cho thấy sự tăng trưởng trong phiên hôm nay. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% và Nasdaq thêm...
Loạt dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ: Chỉ số giá nhà ở tháng 10 của Hoa Kỳ (YoY): Thực tế 6,3% YoY; Dự kiến 6,2% YoY; Trước...
Bitcoin đã giảm khoảng 2% xuống dưới mức 43000 USD trong phiên ngày hôm nay và thiết lập mức đáy mới kể từ ngày...
NATGAS đã sụt giảm hơn 3% vào chiều nay và xóa bỏ phần lớn mức tăng của hai phiên trước đó. Giá đã...
Hôm nay là phiên đầu tiên sau kỳ nghĩ lễ Giáng sinh, trong khi nhiều thị trường vẫn đang đóng cửa thì một...
