Nhận định giá Vàng - 26.12.2023: Tuần cuối cùng của 2023 liệu có bất ngờ ?!
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới đã đi lên mạnh mẽ vào phiên...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Khép phiên ngày 22/12, S&P 500 tăng 0,17% và chỉ còn cách mức đỉnh trong lịch sử khoảng 0.9%. Nasdaq...
Tháng cuối cùng của năm nay đã chứng khiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu, đà...
Tỷ lệ lạm phát PCE của Mỹ (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) đã cho thấy sự suy yếu đáng kể, khiến cho thị trường...
Hoa Kỳ, Loạt dữ liệu cho tháng 11. Lạm phát PCE: Thực tế: 2,6% YoY. Dự kiến: 2,8% YoY. Trước đó: 3,0% YoY Lạm...
Sự mạnh mẽ của đồng franc Thụy Sĩ (CHF) cùng với sự suy yếu của đồng USD đã thúc đẩy làn sóng bán tháo...
Cổ phiếu về lĩnh vực game của Trung Quốc đã cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay và khiến cho chỉ số Hang Seng giảm gần 1,8%. Việc...
Đồng GBP đã tăng trưởng vào chiều nay sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 11 của Anh được công bố cao hơn so với dự...
Chứng khoán châu Âu mở cửa ổn định Lạm phát PCE tháng 11 của Mỹ suy yếu Báo cáo...
Báo cáo GDP cho quý 3 năm 2023 cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 11 của Vương quốc Anh đã được công...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới tăng khá mạnh lên trên mốc 2050...
Khép phiên 21/12, chỉ số Dow Jones tăng 0,87% và Nasdaq Composite cộng 1,26%. Còn S&P 500 tiến 1,03% và chỉ...
Carnival Corporation (CCL.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 4 vượt dự kiến của các nhà phân...
Mỹ, Tồn kho khí đốt. Thực tế: - 87 tỷ feet khối. Dự kiến: -80 tỷ feet khối. Trước đó: -55 tỷ feet khối NATGAS...
Vào thứ Năm, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ cho thấy Phố Wall đang phục hồi sau khi xảy ra một đợt sụt giảm mạnh nhất...
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Thực tế 4,9% (Dự báo 5,2%; trước đó 5,2% ) Chỉ số giá GDP : Thực tế 3,6% (Dự...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 10 của Canada được công bố lúc 20:30 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ...
Giá dầu thô đã tăng mạnh trong vài phiên vừa qua và đã tăng hơn 10% so với mức đáy được thiết lập...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ cuối cùng...
