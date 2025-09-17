🔽 NATGAS giảm 5%
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đang sụt giảm trong phiên ngày hôm nay sau khi có 4 ngày tăng...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
CureVac (CVAC.US) đã mất hơn 30% trong phiên hôm nay sau khi tòa án Đức hủy bỏ một bằng sáng chế của...
Chỉ số lạm phát CPI tháng 11 từ Canada được công bố cao hơn dự kiến: Thực tế 3,1% YoY; Dự kiến 2,9% YoY và trước đó 3,1% YoY CPI...
Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 11 của Hoa Kỳ được công bố lúc 20:30 tối hôm nay. Các nhà phân tích...
Kể từ cuối phiên thứ Sáu, giá USD ghi nhận sự chênh lệch rất thấp mà khi nhìn những biểu đồ lớn hơn thì...
Dữ liệu lạm phát chính thức tháng 11 của Eurozone: CPI (YoY): Thực tế 2,4% (Dự báo 2,4%, trước đó 2,4% ) CPI...
Dữ liệu thị trường bất động sản Hoa Kỳ Dữ liệu CPI của Canada Bài phát biểu của các thành viên...
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, giữ lãi suất ở mức ổn định -0,10%. Quyết định...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng kết thúc phiên giao dịch khởi động tuần giao...
Phố Wall kết phiên ngày thứ hai trong sắc xanh nhưng mức tăng là tương đối nhỏ, Dow Jones ít thay đổi, S&P 500 leo 0,45%...
Cổ phiếu công ty SunPower (SPWR.US) của Hoa Kỳ đang mất gần 35% trong phiên hôm nay sau khi công bố báo cáo 10-Q...
Thị trường tiền điện tử đang cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm nay, tuy nhiên một phần của mức giảm ban đầu đã bị...
Thị trường tiền điện tử mở phiên đầu tuần trong trạng thái tiêu cực. Bitcoin đang mất gần 2% và đang duy trì ở khu vực...
Các hãng tàu lớn nhất thế giới như Maersk Tankers, Moller-Maersk, Hapag Lloyd, MSC và CMA CGM cho biết tàu của họ sẽ...
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào đầu tuần Nippon Steel đồng ý mua US Steel với giá 55 USD/cổ phiếu Southwest...
Giá dầu đã tăng mạnh trong tối hôm nay sau thông báo từ gã khổng lồ dầu mỏ BP (British Petroleum) của Anh. BP cho...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên khởi đầu tuần giao dịch mới không có nhiều tin tức đáng...
Viện IFO của Đức đã công bố loạt chỉ số kinh doanh tháng 12 vào lúc 16:00 chiều hôm nay. Dữ liệu dự kiến sẽ cho...
