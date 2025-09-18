Nhận định giá Vàng - 18.12.2023: Tiếp tục hấp thụ tin tức 'khủng' của tuần trước !?
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên khởi đầu tuần giao dịch mới không có nhiều tin tức đáng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Viện IFO của Đức đã công bố loạt chỉ số kinh doanh tháng 12 vào lúc 16:00 chiều hôm nay. Dữ liệu dự kiến sẽ cho...
Chỉ số S&P 500 (US500) tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay sau khi đánh dấu đợt tăng trong 7 ngày liên tiếp vào...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa suy yếu Chỉ số IFO tháng 12 của Đức, bài phát biểu của các...
Chính sách của BoE & ECB: Vẫn cứng rắn! Dữ liệu vĩ mô quan trọng tuần qua: CPI...
Hầu hết các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã công bố quyết định lãi suất của mình cho năm...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall có một phiên giao dịch tích cực vào ngày cuối tuần với Dow Jones...
Đồng USD đã bị ảnh hưởng nặng nề vào đầu tuần này bởi FOMC. Biểu đồ chấm cho thấy sẽ có ba đợt cắt giảm lãi suất 25...
Chỉ số Phố Wall cho thấy sự trái chiều US2000 phản ứng với mức kháng cự quan trọng Cổ phiếu Costco lập...
Chỉ số PMI Flash tháng 12 từ Hoa Kỳ được công bố lúc 21:45 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy mức giảm...
Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 11 của Hoa Kỳ được công bố lúc 21:15 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ...
Thành viên Fed Williams đã có bài phát biểu vào tối hôm nay và những phát biểu của...
Thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự tăng trưởng vào giữa tuần này bởi tâm lý tích cực trên Phố Wall....
Biểu đồ HOT: giá Dầu thô trên sàn London - Brent (OIL) khung thời gian H4 Nguồn: xStation5. Cả giá dầu Brent và...
Khu vực đồng euro: Sản xuất PMI Flash: 44.2 (Dự kiến 44.6, Trước đó 44.2) Dịch vụ PMI Flash: 48.1 (Dự kiến 49, Trước...
Dữ liệu PMI đầu tháng 12 Hôm nay, thị trường tài chính dự kiến tiếp tục sôi động khi loạt dữ liệu PMI được...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên hôm qua, giá vàng tiếp đà tăng trưởng sau...
Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones tăng 0,43% và Nasdaq Composite tăng 0,19% cả hai chỉ số đã chính...
