Tin đầu ngày (15.12.2023): ECB diều hâu cùng với Fed ôn hòa đã đẩy EURUSD lên mức 1,10
Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones tăng 0,43% và Nasdaq Composite tăng 0,19% cả hai chỉ số đã chính...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones tăng 0,43% và Nasdaq Composite tăng 0,19% cả hai chỉ số đã chính...
Sự kiện nổi bật: Chu kỳ thắt chặt chính sách kéo dài của Cục dự trữ liên bang Mỹ gần như chắc chắn đã kết thúc...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về tồn kho khí đốt tự nhiên...
Chỉ số Phố Wall mở cửa tăng trưởng US100 thiết lập cột mốc mới trong lịch sử Moderna nhảy vào kết quả nghiên cứu vắc...
Doanh số bán lẻ ở Mỹ tăng 0,3% MoM so với dự kiến -0,1% MoM. Dữ liệu trước đó đã được điều chỉnh từ -0,1% MoM thành...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố quyết định chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2023...
Ngân hàng Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2023 lúc 19:00 giờ hôm...
Ngân hàng Norges bất ngờ quyết định tăng lãi suất từ 4,25% lên 4,5% vào ngày 13/12 với lý do chính...
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo về thị trường dầu hàng tháng, điều chỉnh dự báo sản...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng đã có một phiên giao dịch bay cao sau quyết định giữ nguyên lãi suất...
Ngân hàng Norges - Ngân hàng Na Uy bất ngờ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Lãi suất hiện...
Các quyết định về lãi suất ở Anh, Thụy Sĩ, Na Uy và Eurozone Doanh số bán lẻ ở Mỹ Lịch kinh tế ngày...
Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Lãi suất hiện tại: 1,75%; dự báo 1,75%; trước...
Khép phiên 13/12, Dow Jones tăng 1,4% - mức đỉnh trong lịch sử, S&P 500 nhảy vọt 1,37% - lần đầu tiên vượt...
Nhà đầu tư đang tiếp nhận bài phát biểu của Fed một cách ôn hòa. Quan sát thấy dòng vốn bắt đầu...
Đúng như dự đoán, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25-5,5%. Ngay sau khi quyết định được công...
Đúng như dự kiến, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,5% trong cuộc họp cuối cùng của năm nay. Biến động đầu tiên...
Báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của EIA: Tồn kho các sản phẩm chưng cất: Thực tế 1,494 triệu thùng (Dự báo...
US500 vẫn đang ở mức đỉnh trong 23 tháng trước quyết định lãi suất của Fed USD chững lại chờ quyết định...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ