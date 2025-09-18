CẬP NHẬT MỚI: USD giảm sau khi dữ liệu PPI được công bố
Báo cáo lạm phát PPI tháng 11 của Hoa Kỳ được công bố lúc 20:30 tối nay. Báo cáo dự kiến sẽ...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Báo cáo lạm phát PPI tháng 11 của Hoa Kỳ được công bố lúc 20:30 tối nay. Báo cáo dự kiến sẽ...
DE30 của Đức tăng nhẹ trước quyết định lãi suất của FOMC UBS nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu BASF Fraport công...
Tin tức & dữ liệu: Giá dầu đã giảm liên tiếp trong thời gian gần đây, khi trữ lượng dầu cao kỷ lục của Mỹ, Canada và...
Đồng USD là một trong những đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 ở thời điểm hiện tại. Chỉ số USD (USDIDX) tăng 0,2% trong ngày...
Chứng khoán châu Âu mở phiên chiều nay ổn định Quyết định lãi suất của FOMC vào sáng sớm mai Báo...
Báo cáo GDP của Vương quốc Anh cũng như dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10 được công bố lúc 14:00 chiều hôm...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng giảm nhẹ đêm qua khi tiếp nhận báo cáo lạm phát CPI và bắt đầu tăng...
Dữ liệu lạm phát hôm qua đến từ nước Mỹ đã thu hút sự chú ý của thị trường tài chính trước...
Sau báo cáo lạm phát hôm nay của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có một số nhận định...
Dầu tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay. Mặc dù đã có sự phục hồi vào cuối tuần trước cũng như...
Barclays đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Barclays khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Công ty Star Bulk Carriers (SBLK.US) và Eagle Bulk Shipping (EGLE.PL) - cả hai được niêm yết tại Hoa Kỳ, đã quyết định thực...
Dữ liệu CPI tháng 11 của Mỹ. Lạm phát CPI (so với cùng kỳ). Thực tế: 3,1% YoY. Dự kiến: 3,1% YoY. Trước...
Oil Giá chênh lệch ngắn hạn của WTI đã chuyển sang trạng thái giá hợp đồng tương lai cao hơn so với giá...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Credit Agricole khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền với...
Chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ (USDIDX) đang tiếp diễn quá trình lao dốc kể từ trưa nay theo giờ VN. Hiện tại, mức giá...
Chỉ số cảm tính kinh tế ZEW ở Đức (tháng 12): Thực tế 12,8 so với trước đó 9,8; Dự kiến 9,5 Chỉ số điều...
BNP Paribas Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CHFJPY. BNP Paribas khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền với...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ