Thị trường nổi bật - GOLD (12.12.2023)
Nhà đầu tư sẽ tập trung chú ý vào dữ liệu CPI tháng 11 của Mỹ trong hôm nay, đây sẽ là dữ liệu quan...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Các chỉ số chứng khoán ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng nhẹ trong phiên hôm nay. Mức tăng này...
Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tháng 11 của Vương quốc Anh: Thực tế 16 nghìn so với dự kiến 17,8 nghìn Tỷ lệ thất...
Tin tức & dữ liệu: Giá kim loại quý trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới tiếp diễn đà suy yếu từ tuần giao...
Phố Wall kết thúc phiên đầu tuần với mức tăng khiêm tốn nhưng cả ba chỉ số chính đều đang duy trì ở mức quan trọng....
Vàng đang tiếp tục suy yếu và kéo dài đà giảm của tuần trước. Về mặt kỹ thuật, nhìn vào biểu đồ khung...
Cổ phiếu của Eli Lilly (LLY.US) giảm hơn 4,00% sau khi một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ...
Phố Wall mở cửa ổn định vào đầu tuần mới Chỉ số US500 đang sideway ở mức đỉnh Bài phát biểu của Powell...
Chỉ số DE30 của Đức ít biến động vào đầu tuần Cổ phiếu Morphosys tăng trưởng sau kết quả thử nghiệm thuốc lâm...
Cổ phiếu của Uber đã tăng gần 150% trong năm nay, mức tăng này cũng không kém cạnh so với đà tăng của Bitcoin trong thời...
Cặp tiền EURUSD tiếp tục sụt giảm sau khi phản ứng với khu vực 1,10179. Hiện tại, cặp tiền đang duy trì ở vùng quan trọng gần đường...
Giá khí đốt tự nhiên đang cho thấy sự suy yếu vào đầu tuần mới, với mức giảm hơn 6% tại thời điểm viết bài. Điều tương...
Đồng JPY là đồng tiền hoạt động kém nhất trong nhóm G10 vào đầu tuần mới. Sự sụt giảm của đồng JPY diễn ra sau khi các...
Chúng ta đã biết rằng thị trường lao động mạnh mẽ là trở ngại lớn đối với FOMC. Tăng trưởng việc làm vẫn vững chắc và...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên chiều nay ổn định Đồng NOK sụt giảm sau khi dữ liệu CPI suy...
Tuần này sẽ là tuần căng thẳng nhất trong tháng 12 với các quyết định lãi suất từ FOMC và 4 ngân hàng...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall có một phiên giao dịch tích cực vào ngày cuối tuần với...
Vàng (GOLD) giảm gần 1,5% trong phiên hôm nay, xuống dưới mức 2000 USD/ounce do báo cáo dữ liệu việc làm phi nông...
Trên thị trường tiền điện tử, chúng tôi quan sát thấy một làn sóng tăng trưởng khác. Trong khi, Bitcoin...
