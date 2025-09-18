Mở phiên Mỹ: US500 kiểm tra mức đỉnh trong năm nay📌
Phố Wall mở cửa tăng nhẹ Chỉ số chứng khoán tiếp tục tăng trưởng bất chấp đồng USD mạnh mẽ Lợi suất trái phiếu...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Báo cáo lạm phát của Đại học Michigan trong tháng 11: Chỉ số Tình trạng hiện tại: Thực tế 74 (Dự báo...
Vàng (GOLD) đã giảm gần 1% sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố tốt hơn mong đợi. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp...
Báo cáo NFP tháng 11 của Hoa Kỳ được công bố lúc 20:30 tối nay và là dữ liệu quan trọng trong ngày...
Báo cáo NFP của Hoa Kỳ được công bố ngày hôm nay có thể khiến cho thị trường tiền tệ biến động mạnh. Trường hợp,...
Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 11 sẽ là một dữ liệu quan trọng trong ngày hôm nay. Báo cáo...
Chứng khoán châu Âu mở phiên hôm nay tăng trưởng Báo cáo NFP của Hoa Kỳ là...
Chỉ số CPI chính thức của Đức được công bố phù hợp với dự báo. Dữ liệu so với cùng kỳ: CPI: Thực tế 3,2%...
Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc đỏ. Dù chỉ số DAX của Đức...
Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD.US) đang tăng hơn 8% trong phiên hôm nay. Mức tăng này được thúc đẩy bởi sự ra...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ theo EIA: Thực tế -117 bcf; Dự kiến -107 bcf và Trước đó +10 bcf Lượng tồn kho giảm nhiều...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng. chỉ số US100 dẫn đầu mức tăng Dữ liệu báo cáo Challenger suy yếu Mức tăng của Cổ...
Dữ liệu bán sỉ hàng tháng của Hoa Kỳ (22:00 giờ VN) Doanh số bán sỉ so với tháng trước: Thực tế -1,3%...
Bitcoin tăng lên mức đỉnh của 20 tháng trong tuần này Coinbase và các cổ phiếu có liên...
Thời điểm hiện tại, Đồng yên Nhật đang cho thấy sự mạnh mẽ vượt trội so với các loại tiền tệ khác thuộc nhóm G10. Đồng JPY tăng...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ phù hợp với dự báo của tuần trước: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 220,0 nghìn so...
Báo cáo của Challenger về kế hoạch sa thải nhân viên tháng 11 đã được công bố lúc 19:30 tối hôm...
Chỉ số DE30 của Đức đang duy trì ở mức đỉnh lịch sử Sản xuất công nghiệp Đức suy yếu JP Morgan hạ bậc khuyến nghị...
